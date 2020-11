Sigue batalla entre el Congreso y el Gobierno: presidenta del Senado asegura que La Moneda no tiene "iniciativa"

La senadora y presidenta de la Cámara Alta, Adriana Muñoz (PPD), criticó el rol que ha tenido el Gobierno durante la tramitación de proyectos de ley durante la pandemia, luego de que anunciara acudir al Tribunal Constitucional por el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones y por la anulación de la Ley de Pesca.

"Eso es una verdad absoluta, esta tensión entre el Gobierno y el Parlamento, por lo menos desde que me ha tocado ejercer este cargo, yo la he venido planteando, la he hecho internamente y también públicamente, que hay un creciente intento del Gobierno, sobre todo desde el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, de reducir aún más las exiguas facultades que tiene el Parlamento en un sistema político hiperpresidencialista, donde el Presidente tiene la iniciativa en todas las materias que debatimos de seguridad social, de previsión social y tributaria", acusó la congresista en conversación con Radio Cooperativa.

En esa línea, argumentó que "ya tenemos pocas facultades y cuando el Parlamento busca canalizar demandas ciudadanas, porque nosotros, a diferencia del gabinete, íntegramente somos elegidos en forma popular, en elecciones populares, tenemos que dar respuestas, sobre todo en este año complejo por la pandemia, la crisis económica, social, con incertidumbre diaria, cotidiana, de millones de chilenos y chilenas que pierden su empleo, pierden su emprendimiento y no tienen cómo sobrevivir, cómo pagar arriendo, la escolaridad, la salud".

Falta de iniciativa

"Nos hacemos cargo de esa demanda, de esa realidad ciudadana, que es nuestro deber primordial, nos hacemos cargo de aquello y los instrumentos son muy limitados, porque no podemos tomar iniciativas en distintas materias", añadió Muñoz.

"Tenemos un gobierno que no ha tenido iniciativa política ni legislativa y nosotros tenemos que responder, tenemos que actuar y sin embargo tenemos esta tensión muy fuerte durante todo este año con el Gobierno", sentenció.