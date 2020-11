Vendedores ambulantes y Estación Central: hubo diálogo, pero no acuerdo

Distintos municipios de la capital señalan que el comercio ambulante aumentó en los últimos meses. La crisis económica y la consiguiente cesantía serían los principales factores.

Una de las comunas más efectadas por este fenómeno es Estación Central. Específicamente en el Barrio Meiggs, donde han estallado varias manifestaciones y fuertes enfrentamientos entre los comerciantes y Carabineros. La semana pasada, los alcaldes de Estación Central, Miguel Abdó, y de Santiago, Felipe Alessandri, pidieron incluso apoyo al Ministerio del Interior. Un dato no menor es que el actual ministro, Rodrigo Delgado, fue alcalde de la comuna en cuestión.

El diálogo parecía avanzar, y el actual edil de Estación Central se comprometió a dar una respuesta a los vendedores ambulantes este lunes. Sin embargo, tras la reunión, los voceros de los ambulantes señalaron que no se llegó a acuerdo: la Municipalidad no les dio permiso para vender.

Volvieron las manifestaciones

El mismo día volvieron las manifestaciones. Incluso con barricadas y enfrentamientos con Carabineros. Este martes, uno de ellos señaló a Canal 13 que “entendemos y comprendemos que lo que pasó del día de ayer no era la forma, pero ustedes tienen que entender al igual que las autoridades, que somos personas que necesitamos trabajar, somos personas que tenemos que pagar la luz y el agua, tenemos familia y el municipio no nos ayuda”.

Tras la reunión sostenida el lunes, desde la Municipalidad de Estación Central señalaron que “otorgar permisos a los cientos de comerciantes en el eje Alameda significa poner en riesgo la seguridad de los vecinos del sector”. Además, agregaron que “este tipo de comercio ilegal es una competencia desleal para los negocios formales y establecidos, que han sufrido importantes pérdidas desde el estallido social hasta hoy”.

"Es un tema de seguridad"

Andrea Gómez, directora de seguridad municipal de Estación Central, explica que “el municipio hizo un analisis importante de la solicitud y finalmente toma esta decisión en base a cuatro elementos muy importantes, entre ellos la seguridad”.

Ayer un gran número de estos vendedores en condiciones ilegales se instaló en el sector de Plaza Argentina. Según sus representantes, la idea es mantenerse en ese lugar. Incluso organizados para evitar que se cometan delitos y manteniendo el aseo del sector.

¿Carabineros los autorizó a mantenerse en el lugar?

En medio del conficto por la presencia de vendedores ilegales en las cercanías de Estación Central, la mañana de ayer se señaló que habrían conseguido un permiso temporal para mantenerse en ese lugar.

Durante una transmisión del matinal “Bienvenidos”, uno de los voceros de los vendedores señaló que “en la mañana llegó el mayor (de Carabineros) Bielma, y nosotros fuimos a dialogar con él, si había alguna posibilidad de trabajar. Él dijo que no tenía problema con que la gente trabajara, pero que fuéramos ordenados y con limpieza”. Luego, el dirigente señaló que sería una suerte de “permiso temporal”.

Consultados por Publimetro, desde Carabineros niegan haberlos autorizado. Los vendedores sacaron rejas para instalarse en el sector de Plaza Argentina. Incluso, señalaron que se organizaron para pagar 500 pesos por puesto. Y así, generar el sueldo para que dos personas se mantengan haciendo el aseo en el sector. ¿Entonces el permiso vino del municipio? Esto fue negado por las autoridades comunales.

Municipalidad ha mantenido el diálogo

Desde la Municipalidad de Estación Central, sin embargo, aseguraron que se han mantenido en diálogo constante para solucionar este conflicto, lo que fue negado por los dirigentes de los vendedores ambulantes en el mismo matinal.

“Del municipio no recibimos ninguna respuesta, ni un diálogo. No hubo ni un intermedio. Por último, decir qué se puede hacer por ustedes. Sino que fue uno no rotundo”, señaló uno de los voceros.