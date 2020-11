Denuncian homofobia del alcalde de San Felipe: "Estos grupos tienen más representación que la gente normal"

En medio de una entrevista con un medio local el alcade de San Felipe, Christian Beals Campos, señaló que los grupos LGTBI+ "tienen más representación que al gente normal", dichos que generaron indignación.

Es que un vendedor ambulante de aseguró que no le renovaron la patente por discriminación. Según contó Rolando Jiménez, "él tiene un puesto cerca de la Plaza de Armas y el edil no le renovara el permiso para vender porque no acepta a las personas gays".

Esto se suma, según el dirigente del Movilh, "otra denuncia de la Corporación Féminas Diversas en Acción, a la cual el alcalde les pretende quitar una sede cedida en comodato".

Ossandón rechaza que se dieron "vuelta la chaqueta" por retiro del 10% y asegura que hicieron un "jaque mate al Gobierno" El senador se abstuvo en la votación de la reforma constitucional presentada por diputados de oposición que permitía un segundo retiro del 10%.

A raíz de eso, en la radio Aconcagua le preguntaron derechamente al alcalde si es homofóbico, ya que "es de una generación que le ha costado el cambio". Beals respondió tajantemente que "no, para nada" y agregó que "lo que llama la atención es que todos estos grupos tienen más representación en la opinión publica nacional que la gente que es normal".

"En otras palabras el edil está señalando que las personas LGBTI+ somos anormales y, a todo evento, le incomoda que la ciudadanía se organice para la defensa de sus derechos cuando los ven vulnerados en razón de su orientación sexual o identidad de género", criticó Jimenez.

Por lo mimo, desde dicha organización exigieron que Beals "se disculpe públicamente en breve y que se capacite en estas temáticas" y aseguraron que "con sus declaraciones violenta la Ley Zamudio. Esperamos que recapacite, en caso contrario, exploraremos qué medidas administrativas o legales tomar frente a este discurso de odio".

Beals asumió en el cargo luego que en agosto de este año fuera removido Patricio Freire por "notable abandono de deberes" por el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso.

El Movilh denunció al alcalde de San Felipe: