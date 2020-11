Usted no lo diga: senador Bianchi se queda con el micrófono abierto en plena sesión

No ha sido fácil el tele trabajo para nadie y los parlamentarios no son la excepción. Es que no es fácil acostumbrarse a las sesiones online y a más de alguno se le ha quedado el micrófono abierto. Esta vez le tocó al senador Carlos Bianchi.

En plena presentación de Francisco Huenchumilla en la comisión de Constitución, al parlamentario independiente se le escuchó "cuál chucha presentaron hueón. Volvieron a presentar las mismas huevadas del Benítez".

Marcela Aranda llegó acuerdo con los jesuitas tras denuncias de acoso de Renato Poblete: "El dinero no te repara la vida" La teologa de la UC se refirió al acuerdo compensatorio que llegó con la congregación. "La sensación que tienes es: ‘Mira, yo te doy esto, ya no molestes más’. Es una sensación de abandono", aseguró.

Ante el silencio generalizado, no fueron pocos quienes trataron de hacerle saber al senador por Magallanes de su chascarro. Alejandro Guillier, por ejemplo, aseguró que "la pasión es buena" y luego se largó a reír, mientras que Rodrigo Galilea señaló que "se enojó con el senador Huenchumilla", a lo que este respondió que "yo creo que no fue conmigo".

Tras ese desorden, Bianchi rápidamente pidió disculpas. "Pido mil disculpas, pero la verdad es que hay una equivocación enorme, entonces me molesté muchísimo, pero pido mil discípulas", dijo, para luego aclararle al parlamentario DC que "no me refería a usted, sino a la indicación".

Alfonso de Urresti, presidente de la comisión, intervino y aseguró que "entendemos su corrección y su chilenismo, pero les pido por favor que seamos ordenados, hablemos por medio de la mesa y les pido a los colegas que, al fundamentar el voto se haga la intervención".

"Somos extremadamente ordenados, por lo que no hablemos si no se ha pedido la palabra y mantengamos el micrófono en mute si no tienen el derecho a hablar", cerró la polémica De Urresti.

Revisa el momento en que al senador Bianchi se le queda el micrófono abierto: