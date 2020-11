Graves acusaciones contra cura en Argentina: guardaba semen de alumnos en frascos

Un grave caso de abuso sexual quedó al descubierto en Buenos Aires, Argentina, con la detención de un sacerdote que trabajaba como profesor y confesor en un colegio privado de la ciudad.

Se trata de Raúl Anatoly Sidders, quien fue docente y sacerdote del Colegio San Vicente de Paúl, de La Plata y en mayo último fue trasladado a Misiones, donde aguarda ser nombrado capellán del Escuadrón XIII de Gendarmería Nacional en Puerto Iguazú.

Pfizer inició este viernes trámites con el ISP para iniciar vacuna contra el coronavirus El ISP podría emitir un juicio a fines de diciembre o comienzos de enero de 2021.

El sacerdote es investigado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y circunstancias de realización doblemente agravado contra una mujer que denunció haber sido abusada por el sacerdote entre el 2004 y el 2008, cuando la víctima tenía entre 11 y 14 año y asistía al establecimiento.

Según consta en el pedido de detención del sacerdote, al que accedió la agencia de noticias Télam, el sacerdote abusó de la menor de 11 años "a quien hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecía en el patio de la institución y durante los recreos, que provocó un grave daño en la salud mental de la niña".

Segundo retiro del 10%: Diputado Walker asegura que buscará minimizar el pago de impuestos El diputado Matías Walker aseguró que se buscará llegar a un acuerdo para que los sueldos de menor rango no tributen al momento del retiro.

La misma niña declaró que el sacerdote, durante la confesión, "me preguntaba si sabía masturbarme y como le decía que no, me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido".

Según relataron otros ex alumnos varones, el sacerdote era conocido como "Frasquito", porque los obligaba a masturbarse para guardarse su semen en un frasco.