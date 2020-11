Ministro Briones defiende el impuesto al segundo retiro del 10%: "Todos tenemos que aportar un poco"

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al pago de impuestos que tendrá el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales para hacer frente a la crisis económica del covid-19.

En ese punto, Briones señaló que no la gran mayoría no pagará impuestos: "No me voy a cansar de dar el mismo ejemplo: 8 de cada 10 chilenos no paga impuestos a la renta", aseguró el secretario de Estado quien agregó que "todos tenemos que aportar un poco".

Briones enfatizó en que solo aquellas personas que ganen más de 700 mil pesos pagarán impuestos por retirar parte de sus fondos de pensiones.

Asimismo, el ministro aseguró que gran parte de los chilenos que recibirá el dinero no ha sufrido la pérdida de sus ingresos. "Lo que sabemos del retiro es que dos de cada tres pesos retirados son de personas que no ha perdido su trabajo", señaló.

Sobre la posibilidad de eliminar los impuestos, tal como se pretende modificar en la Cámara de Diputados, el titular de Hacienda fue claro. "En el proyecto no se está modificando nada. Si empezamos a cambiar las reglas que tenemos, hablamos de otras cosas", cerró.