Keane, Kaiser Chiefs, Peter Gabriel y The 1975 exigen justicia para Gustavo Gatica y le envían saludo por su cumpleaños

Este sábado cumple 23 años Gustavo Gatica, quien recibió saludos de cumpleaños de artistas británicos, quienes además exigieron justicia en su caso.

Keane fue una de las bandas que subió un video en redes sociales con saludos para el joven, quien sufrió la pérdida total de su visión producto del impacto de perdigones durante el estallido social, caso por el cual se encuentra en prisión preventiva el excarabinero Claudio Crespo.

"Hoy es el cumpleaños 23 de Gustavo. Como nosotros, Gustavo ama la música. Pero hace un año, la policía le disparó y lo cegó en Chile mientras protestaba por la desigualdad", señala la publicación del grupo, que es acompañada por un video donde habla el baterista del grupo, Richard David Hughes.

"Exijamos justicia para Gustavo. Únase a nosotros y Amnistía UK para actuar", agrega el escrito.

Peter Gabriel también envió un mensaje a Gatica, indicando que "me conmovió y me dio mucha pena saber que Gustavo perdió la vista como resultado de la violencia contra los manifestantes en Santiago. Es indignante y nunca debería permitirse que suceda. Espero que los responsables se enfrenten a la justicia".

El vocalista de The 1975, Matty Healy, subió un video a Instagram en donde afirma que el joven chileno "es un músico, toca el bajo en una banda de la escuela y toca batería también. Pero recientemente estuvo en una protesta, en contra del crecimiento de la desigualdad y la policía disparó hacia la multitud con municiones de goma y metal".

Mientras que Kaiser Chiefs también dedicó palabras a Gustavo Gatica, indicando que "escuchamos tu historia y queríamos decirte que tu eres el héroe. Te enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo en tu lucha por encontrar justicia, y por favor cuídate. Queríamos desearte un feliz cumpleaños".