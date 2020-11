Cuatro personas detenidas por negarse a ejercer como vocales de mesa en elecciones primarias

Según informó este mediodía Carabineros, cuatro hombres fueron detenidos esta mañana por negarse a ejercer sus funciones como vocales de mesa en las elecciones primarias para alcaldes y gobernadores.

Ello se produjo de la sitguiente forma:

10:20 Hrs. Colegio Pablo Freire ubicado en Tres de Julio 6635, Cerro Navia.

11:19 Hrs. Colegio Diego Portales, ubicado en Av. San José Nro. 0100, San Bernardo.

11:21 Hrs. Colegio Isabel Riquelme, ubicado en Av. Colon Sur Nro. 0191, San Bernardo.

11:37 Hrs. Colegio Malaquías Concha, Quilpué 7852, La Granja.

Críticas al Gobierno

Con críticas al gobierno por no hacer difusión de las primarias y a los precandidatos que, según dijo, no respetaron los protocolos por la pandemia, la ex ministra de Salud, Helia Molina, votó en el Colegio Benjamín Claro Vicuña de Ñuñoa.

Helia Molina es precandidata del PPD para gobernadora regional en la Región Metropolitana en las primarias del pacto Unidad Constituyente (ex Concertación). Compite con el DC Claudio Orrego y el socialista Álvaro Erazo.

"Espero poder ser la primera mujer candidata a gobernadora para la Región Metropolitana", señaló Molina en el local de votación de calle Ramón Cruz, donde también pidió que la gente "se motive y venga a votar", porque la participación seguía muy baja.

En ese sentido, criticó que "ha sido muy mezquina la información del Gobierno para estas elecciones, no ha habido mayor difusión hemos tenido que hacer docencia prácticamente para poder explicar qué son las primarias".