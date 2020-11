Sebastián Piñera: "Surgió una izquierda muy radical y muy poco respetuosa de las reglas de la democracia"

El Presidente Sebastián Piñera, en medio de su participación en la 13ª edición del Foro Atlántico, abordó materias relacionadas a las protestas que se han desarrollado en Chile a partir del estallido social del 18 de octubre de 2019.

"Surgió una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia, de las reglas del Estado de derecho que ha planteado cosas que a mi juicio serían muy negativas para Chile", declaró Piñera.

El mandatario afirmó que "esa izquierda no es el camino que Chile necesita. El segundo peligro es que la centroizquierda ha estado demasiado presionada y a veces dejándose llevar por esta otra izquierda extremista. Hasta ahora esa izquierda que no tiene los votos, pero muchas veces anda de la mano con la violencia y anda de la mano del populismo y no respeta los valores y principios básicos de la democracia, ha tenido en Chile un papel que no le corresponde".

Cadem: Presidente Piñera cae al 13% de aprobación, la más baja desde julio El mandatario obtuvo una desaprobación del 78%, mostrando un alza de cinco puntos porcentuales.

Por otra parte, el jefe de Estado expresó su optimismo con el avance del proceso constituyente. "Yo tengo fe y confianza que, con ajustes, el modelo chileno no se va a tirar por la borda, y que vamos a ser capaces de acordar una nueva Constitución", sostuvo.

"Chile no está libre ni exenta de populismo. Hoy tenemos mucho populismo en el país, gente que promete éxito sin trabajo, pero para eso es tan importante comprender que para que haya equidad tiene que haber progreso", complementó.