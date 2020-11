El segundo retiro del 10% entra en una semana de decisiones clave

La batalla del segundo 10% continúa en el Congreso. Será en medio de recriminaciones cruzadas que diputados y senadores deberán analizar qué ocurre con las iniciativas en trámite. Por una parte está la reforma constitucional impulsada por los diputados, moción que debe ser discutida en Comisión Mixta tras el rechazo de la misma en la Sala del Senado. Por otra, el proyecto de ley ingresado por el Presidente, que pasó a segundo trámite luego de recibir el visto bueno de los senadores.

Y aunque el espíritu de los legisladores, al menos hasta donde lo reconocen públicamente, es que el segundo retiro de fondos se materialice a la brevedad, ojalá en diciembre, queda mucho paño por cortar.

Desde la Cámara, la oposición buscará revertir la “ventaja” que tiene la fórmula del Ejecutivo, ya que como expresó el diputado Matías Walker (DC), es la reforma la que debe prosperar.

“Vamos a seguir insistiendo, y no por una cuestión de orgullo, sino por las falencias del proyecto del Gobierno”, sostuvo, haciendo referencia a que el mensaje presidencial implica que quienes retiren deberán pagar impuestos, no establece retiro forzoso para deudores de pensiones alimenticias y tampoco esclarece en qué posición quedan quienes aún no han hecho el primer retiro, entre otros puntos. Eso esperan “pelearlo” tanto en la Comisión Mixta como en el Tribunal Constitucional.

Respecto del proyecto del Gobierno, la presidenta de la Comisión de Trabajo, instancia que deberá revisar el articulado, evidenció su disposición a tramitar el mismo, pese a que no es de su preferencia. “Espero que ambos proyectos avancen en su trámite, porque el proyecto del gobierno sigue con pendientes de los que tenemos que hacernos cargo. Es por eso que estamos estudiando la presentación de indicaciones”, manifestó Gael Yeomans (CS).

Dos proyectos paralelos de 10% y varios caminos posibles

1- A partir de las 15.00 horas de hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara comenzará el análisis del proyecto enviado por el Gobierno. Están convocados los ministros de Hacienda y de Trabajo. Esperan agotar el debate, que ingresen indicaciones para limitar el pago de impuestos, eximiendo a los tres primeros tramos del impuesto global complementario, para así votar el martes. Tras ello, el proyecto sería analizado el miércoles por la Comisión de Hacienda de la Cámara, y se votaría en Sala el jueves, por acuerdo de comités.

2- De flotar las indicaciones que esperan introducir diputados de oposición, y que en materia de impuestos sí o sí requerirían patrocinio del Ejecutivo, la iniciativa podría recibir visto bueno en Sala, ya que sólo requiere de la aprobación de la mayoría y no quórum especial. Si se aprueba con esos cambios, vuelve al Senado para su tercer trámite. Pero si el proyecto es rechazado por la mayoría de los diputados, lo que podría ocurrir si no se exime del pago de impuestos a quienes tienen menos ingresos, pasaría a Comisión Mixta.

3- En cuanto a los pasos que siguen en la tramitación de la reforma constitucional que posibilita el segundo retiro, aún hay cierta incertidumbre.

La moción debe ser analizada por los integrantes de las comisiones de Constitución del Senado y la Cámara, pero necesita de una formalidad para iniciar el trabajo. Se requiere que desde la testera del Senado se convoque a la misma, para que pueda constituirse e iniciar la discusión. Eso, dicen fuentes del Congreso, sucedería esta semana, pero no hay claridad respecto del día.

4- Respecto del requerimiento ingresado por el Presidente al Tribunal Constitucional, y como da cuenta la tabla de sesiones dicho organismo, será mañana martes que se dará cuenta de su ingreso, por parte del relator Sebastián López, ante el pleno. En dicha instancia se deberá analizar si se acoge a trámite, y luego analizar la admisibilidad. Si eso ocurre, se abre un espacio de cinco días para la presentación de informes de los colegisladores. Desde que se declara admisible, el TC tiene un plazo de 10 días, prorrogables por otros 10, para emitir un fallo.