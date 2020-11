Zaldívar y los impuestos del segundo retiro: "El 80% no va a pagar y una gran mayoría va a pagar una cantidad marginal"

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió al proyecto para un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa impulsada como contraparte a la de oposición y que ya fue aprobada en el Senado el pasado viernes.

En conversación con Radio Pauta, la secretaria de Estado aclaró las dudas respecto al eventual pago de impuestos para quienes reciban sueldos mayores y que decidan retirar parte de sus fondos de las AFPs, advirtiendo que "ha habido una gran confusión porque en Chile, el 80% no paga ni un solo peso en impuestos, y las personas que lo pagan lo hacen de manera progresiva".

"Plantear el que no se pague impuestos no resulta correcto. Una persona que gana hasta 700 mil pesos no paga un solo peso de impuestos. Una persona que gana un millón de pesos, el impuesto que le van a cobrar va a ser de tres mil pesos mensuales, si retira un millón", añadió.

En esa línea, apuntó que "nos vamos a mantener en nuestra postura porque creemos que es lo que corresponde. El 80% de los chilenos no pagan impuestos pese a lo que les han hecho creer. Es impresionante la irresponsabilidad con la cual algunos parlamentarios se han comunicado por Twitter o que han hecho declaraciones diciendo que la gente va a pagar impuestos. El 80% no va a pagar y una gran mayoría va a pagar una cantidad marginal".

"Lo que estamos buscando es tratar de llegar a un equilibrio entre las necesidades actuales, las futuras pensiones, pero también poder financiar las políticas públicas", aseguró.

Esta tarde, Zaldívar deberá participar de la discusión del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados.