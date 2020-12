No hay evidencia: Sernapesca descartó contagio de centolla con coronavirus en Chile

En relación a la detección de trazas de covid-19 en la superficie de un embalaje de centolla chilena exportada a China, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) precisó que el hallazgo se produjo en rumbo a destino en el marco de los controles implementados por la autoridad sanitaria del gigante asiático.

Según Sernapesca, el hallazgo no significa en ningún caso que los productos contengan el virus, y al respecto recordó los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en reiteradas ocasiones ha subrayado que no existe evidencia alguna que indique que el covid-19 pueda transmitirse por la comida o empaques de comida.

Además, el Servicio reiteró que fiscaliza que todos los establecimientos pesqueros y acuícolas chilenos cuenten con protocolos de bioseguridad, los que están basados en las recomendaciones de FAO/OMS y del Ministerio de Salud de Chile.

La directora nacional, Alicia Gallardo, también informó que la entidad envió “un informe donde reiteramos que como Sernapesca damos garantías que las plantas chilenas cumplen con todas las recomendaciones internacionales para evitar la contaminación".

En el informe también consigna que "tras una exhaustiva investigación no hemos podido encontrar una fuente posible de contaminación, ya que en el período en que se embarcó el envío (entre junio y septiembre) donde se produjo el hallazgo, no hubo operarios positivos en la planta, por ende, no hay un vector humano que pudiese explicar la contaminación”.

De todos modos, en virtud del hallazgo notificado por la autoridad china, Sernapesca mantiene los controles en plantas procesadoras y estará reportando la situación periódicamente.