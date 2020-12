La historia detrás de la foto de médico abrazando a anciano con coronavirus que se volvió viral

Durante las últimas horas se viralizó una imagen en que se ve a un médico abrazando a un paciente anciano que está contagiado con coronavirus.

La imagen fue captada el pasado jueves por un fotógrafo de Getty en pleno Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, en el United Memorial Hospital en Houston.

Uno de los protagonistas del registro es el médico Joseph Varon, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del recinto.

Getty

En diálogo con CNN, relató que "estoy en la unidad de covid y veo a este paciente anciano levantarse de la cama, tratando de irse, llorando".

"Me acerqué a él y le pregunté: ¿por qué lloras? Él respondió: Quiero estar con mi esposa. Así que lo abracé", afirmó.

El médico indicó que el paciente "sólo estaba llorando y al rato se recuperó y paró", indicando el facultativo que durante ese instante él se sintió "muy triste".

En ese sentido, señaló que la hospitalización para los pacientes con coronavirus "es muy difícil", especialmente para los ancianos ya que se sientes muy solos, relatando que algunos pacientes ya han intentado escapar porque "están tan aislados que quieren irse".

"Tenemos tantos pacientes que a veces no podemos abrazarlos a todos, tomarles la mano o al menos tratar de ser más humanos", agregó.

Varon expresó que el paciente que aparece en la imagen ya se encuentra mejor y está cerca de ser dado de alta.

Días de trabajo sin descanso

El médico señaló además que cumplió 256 días de trabajo continuo en la unidad, sin tener ninguno de descanso producto de la pandemia.

"No sé por qué no me he quebrado. Mis enfermeras lloran en la mitad de la jornada", añadió.

Por último, hizo un llamado a la gente a respetar el distanciamiento social y las normas sanitarias.

"Trabajo todos los días y la gente hace todo lo que está mal: van a bares, restaurantes, centros comerciales, está mal", apuntó el doctor.