Monolito en Utah: revelan qué pasó tras misteriosa desaparición y encuentran uno nuevo en Rumania

Durante los últimos días se generó todo un misterio en torno a un monolito de metal encontrado en una remota área del desierto de Utah en Estados Unidos.

La figura, que fue comparada con una que aparece en la película "2001: Odisea en el espacio", tenía una altura de 3,5 metros de altura y se desconocía el por qué se encontraba en dicho lugar.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah

Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS

— Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020