Robo al auto del ministro Ignacio Briones genera debate por actuar policial

La noticia policial de ayer fue el frustrado robo al auto del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, antes de la 8 am, cuando lo iban a buscar a su hogar en el sector oriente de Santiago.

El chofer y el escolta -un carabinero suboficial mayor de Protección de Personas Importantes, o PPI- se detuvieron en un servicentro Copec de la comuna de Vitacura y dejaron estacionado y solo el vehículo de color negro.

AgenciaUno

Al rato, a su lado se ubicó un auto blanco con cuatro sujetos, del que se bajó uno que abrió el vehículo de Briones, un móvil nuevo que no tenía señas ni identificaciones de ser fiscal. La alarma sonó y el policía apareció corriendo e identificándose para disparar trece veces al auto que escapaba. Le habrían apuntado, según su versión. Los delincuentes huyeron en el vehículo en el que llegaron al servicentro, y en su camino abandonaron herido de bala a uno de los integrantes de la banda, que fue llevado por Seguridad Ciudadana a la Clínica Alemana, donde murió.

La camioneta de los ladrones apareció en la zona norte de la capital con varios impactos de bala y una mochila que sacaron del auto de Briones, quien en todo caso se tomó el asunto con calma.

"Fue un asalto común y corriente en un servicentro. Le pudo haber pasado a cualquier persona. No tenían cómo saber que el auto era del Ministerio de Hacienda. Es un auto común, no tiene una identificación particular. Estaba estacionado y eventualmente pudieron llevárselo", dijo el secretario de Estado.

Según el intendente metropolitano, Felipe Guevara, el accionar del carabinero PPI fue el adecuado pues "se cumplió el protocolo".

Pero un video grabado por una cámara del servicentro mostró la balacera. Y la verdad es que no quedó muy clara la supuesta amenaza que aduce el policía para hacer uso de su arma en varias ocasiones.

David Rosowski.

Para David Rosowski, asesor de seguridad y director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro, "a priori esto parece un hecho delictual común, lo que debe ser ratificado por la investigación. Pero es cierto que el video no es muy claro, debido a que no se ve lo que pasa al interior del auto blanco. Es evidente que el carabinero dispara, y eso los PPI lo practican bastante, por lo que saben cuándo y dónde disparar para proteger a la persona de su resonsabilidad, a ellos mismos y al resto de la gente. En ese sentido, lo hizo bien. Pero es difícil hacer un juicio y decir ahora si el protocolo estuvo bien o mal aplicado".

Rosowski añadió que "obviamente, si el escolta ve que están robando el vehículo debe repeler eso. Habrá que esperar además la probable detención de los compañeros del delincuente fallecido".

El experto indicó que "se asume que el chofer y el escolta cambiaban de recorrido tanto de ida como de vuelta a la casa del ministro. Y si eso no era así, hay un error. Tampoco hay que dejar cosas a la vista, y aquí claramente pasó eso, pues abrieron el auto para sacar algo visible. Además, los móviles de la gente con PPI deben contar con los resguardos necesarios, y siempre tiene que quedarse alguien en el auto, no hay que dejarlo solo estacionado para hacer otra cosa, como se dio en este caso".

Ralph Wladdimiro.

DELITO FLAGRANTE OBLIGA A ACTUAR

Otra mirada del hecho delictual que afectó ayer al vehículo del ministro Briones la entregó Ralph Wladdimiro, gerente general de VIP Seguridad.

El ejecutivo que "hay que esperar el pronunciamiento de los Tribunales y de la investigación para saber a ciencia cierta si esto fue un hecho de delincuencia común o tuvo otro motivo. Pero este modus operandi de asalto no es nuevo, lleva un par de años en el país, y se da también en los estacionamientos de supemercados, malls y otros lugares. La técnica para abrir el auto puede ser rompiendo vidrios o bien usando controles remotos universales clonados".

"Hay más connotación por la persona que usa el auto, y la actuación del escolta estuvo acorde a las normas y protocolos que a él se le enseñaron y exigen. El escolta no podía saber qué se habían llevado o bien si habían dejado algo en el auto, como una bomba o un sistema de grabación o un GPS. Y como este era un delito flagrante, el policía estaba obligado por la ley a actuar, en este caso por su protegido o bien si veía lo mismo en un auto de cualquier persona".

VARIAS RECOMENDACIONES

Respecto de lo que se debe hacer en caso de vivir "in situ" una situación de emergencia ante ladrones, el director nacional de seguridad del Grupo EULEN Chile, Andres Muñoz Álvarez, señaló que "los riesgos son dinámicos, evolucionan con la sociedad y, lamentablemente, lugares u horarios donde antes nos sentíamos seguros, ya no lo son. La delincuencia aprovecha todo descuido o espacio de riesgo o descuido en su favor. Y, por lo tanto, debemos incorporar cambios en nuestro comportamiento de nuestro diario vivir".

Sobre resguardos con los vehículos, detalla que "hay varias recomendaciones muy importantes, partiendo por lo que hay que hacer cuando se llega con el vehículo a un estacionamiento de una instalación comercial: mirar a su alrededor y tratar de identificar conductas sospechodad de personas o de otros vehículos. También se de estacionar cerca de la puerta de entrada, bajando rápido y cerrando inmediatamente el auto".

Muñoz Álvarez precisó que "no hay que dejar artículos de valor al interior del vehículo. Y si no es posible portarlos, déjelos desde su salida de casa en la maletera. Si usted se baja del habitáculo y va a la maletera a dejar un bolso o maletín, podrían verlo. Y al regresar al auto, hay que mirar de nuevo el entorno antes de acercarse al móvil. Si se detecta algo extraño o que uno es observado, es mejor volver al local comercial".

Por último, el especialista señaló que "si finalmente se es asaltado, no oponga resistencia. Además de lo material, puede arriesgar su integridad física".