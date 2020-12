Escándalo en la Cámara: PC acusa al diputado Pedro Velásquez de "agredir verbalmente" a Marisela Santibáñez

El diputado de la bancada del Partido Radical, Pedro Velásquez (Ind) vuelve a estar en la polémica tras acusado por la bancada del Partido Comunista de "agredir verbalmente" a su colega Marisela Santibáñez.

El hecho habría ocurrido tras la votación de moción de censura contra la mesa de la corporación, la que finalmente no se concretó. Santibáñez habría encarado a Velásquez por no votar.

Mediante un comunicado, la Bancada de diputadas y diputados del PC indicó que "solicitará la aplicación del protocolo de género y llevará a la comisión de ética al diputado Pedro Velázquez , quien agredió verbalmente a la diputada Marisela Santibáñez en los pasillos del Congreso", frente a testigos.

Santibáñez: "No amerita sus garabatos"

Respecto al hecho, Santibáñez aseguró que "por solamente encararle que él no votó en la censura de la mesa, un tema que nos ha llevado meses ponernos de acuerdo como oposición, saber hoy día que no somos mayoría en este Congreso, por supuesto que provoca un sentimiento que uno lo expresa de manera correcta, de decirle a una persona: 'Qué vergüenza, diputado', responder como respondió él no amerita sus garabatos, sus gritos".

"Sé que hay cosas mucho más importantes para los chilenos y chilenas que hoy están viviendo tiempos difíciles, pero estas situaciones también tienen que erradicarse de este lugar. Lo que yo no voy a aceptar es aquel que insulte a los gritos a una persona, hombre, mujer, lo que sea. Los insultos, los gritos, creo que no caben en esta corporación", agregó.

Sobre el tenor de los insultos, Santibáñez declinó a expresarlos tal como fueron aunque aseguró que le dijo: "'Eres una picante de tanto, tanto', usted se podrá imaginar la continuación de la frase".

En video: revisa las declaraciones de Marisela Santibáñez