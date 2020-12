Boris Johnson: "Es la protección de las vacunas lo que finalmente nos permitirá recuperar nuestras vidas"

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, calificó de "fantástica" la aprobación del uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus en Gran Bretaña.

"Es fantástico que la MHRA del Reino Unido (agencia reguladora) haya autorizado formalmente la vacuna del grupo Pfizer/BioNTech contracovid-19. La vacuna empezará a estar disponible en todo el Reino Unido a partir de la próxima semana", señaló a través de su cuenta de Twitter.

De igual manera, recalcó que "es la protección de las vacunas que al final nos permitirá recuperar nuestras vidas y poner en marcha la economía otra vez".

Se espera que durante el transcurso de esta jornada Johnson realice una conferencia de prensa para entregar más detalles sobre el proceso de vacunación contra el covid en el Reino Unido.

It’s the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get the economy moving again. (2/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020