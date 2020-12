Diego Paulsen, diputado RN y presidente de la Cámara Baja: "He decidido retirarme de la política"

El presidente de la Cámara Baja, el diputado de Renovación Nacional Diego Paulsen, anunció que se retirará de la actividad política una vez que termine su actual período parlamentario.

"He decidido retirarme de la política. Podría repostularme, pero no lo haré", declaró a La Segunda el parlamentario de 33 años, quien representa en la Cámara de Diputados al distrito 22, conformado por comunas de la Región de La Araucanía.

"En mi primer período parlamentario (2014-2018) nacieron mis mellizos (hoy de cinco años). Los veía tan poco y eran tan chiquititos, que no me reconocían; yo no era parte de sus vidas. No podía hacerlos dormir ni darles de comer", expresó el diputado RN.

El abogado de 33 años que reside en Temuco y viaja todos domingos hasta Santiago para posteriormente trasladarse a Valparaíso, contó que "como parlamentario he podido ayudar a mucha gente. Ha valido la pena ver la felicidad de una familia recibiendo su casa propia. Pero mis costos familiares han sido demasiado altos… Aunque cuento con el tremendo apoyo de la Vale, mi señora, me he perdido momentos únicos, como los cumpleaños de mis hijos, de mi mujer o el primer día del jardín de los niños. Nunca me imaginé que sería tan duro ser diputado de regiones".

Alcalde después de los 50 años

En cuanto a proyectos a mediano plazo una vez fuera de la política, Diego Paulsen contó que se compró una parcela de 40 hectáreas en la comua d e Perquenco, en la provincia de Cautín. "La compramos con un amigo para producir y exportar avellanos europeos", detalló.

Eso sí, el actual presidente de la Cámara Baja (que recientemente superó una moción de censura en contra de su mesa), contó que en un futuro a largo plazo pretende asumir otros desafíos en materia política. "Después de los 50 años me encantaría ser alcalde de alguna comuna de mi región", estableció.