Jorge Castro de la Barra atraviesa un difícil presente: organizan rifa para costear su tratamiento contra el cáncer

Jorge Castro de la Barra, quien se hiciera conocido hace algunos años por sus programas sobre medicina natural en el canal UCV, atraviesa un difícil momento, tanto en al aspecto de salud como en el ámbito financiero.

Cercanos al comunicador y naturópata de 67 años se encuentran organizando una rifa para que Castro de la Barra pueda pagar los costos de su tratamiento contra el cáncer.

El propio terapeuta, quien también participó en otros programas de la televisión chilena como "CQC" o "Influencia Humana", entregó detalles del difícil presente que está viviendo, tanto por su situación de salud como su realidad financiera.

La rifa en beneficio a Jorge Castro de la Barra / Foto: Facebook

"Por haberme abocado completamente al estudio y preparación de mi programa diario de TV, descuidé el control de mi contabilidad y las obligaciones de impuestos. Se produjo un desorden que llevó al Servicio de Impuestos Internos a bloquearme para seguir ejerciendo mis actividades comerciales desde el año pasado", contó a través de una publicación en Facebook.

Por lo descrito anteriormente, Castro de la Barra explicó que "no he podido operarme para extirpar el cáncer que avanza y avanza cada día. Al parecer aún no me toma los ganglios linfáticos, lo que complicaría bastante el problema a la medicina para salvar mi vida. Como todo cáncer que hace metástasis".