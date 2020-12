Reprueban a dos hermanitos en el colegio por no tener computador ni internet para las clases virtuales

Valerie y William, dos hermanos residentes en la ciudad colombiana de Bogotá, fueron reprobados por el colegio debido a que no asistieron a clases virtuales ya que no tienen internet ni computador.

Según informa Noticias RCN, el establecimiento les informó a los menores que ambos perdieron tercero de primaria por no ingresar a las clases.

Además, los hermanos indicaron que las fotocopias que recibieron desde el colegio estaban borrosas.

"Nosotros no podíamos porque no teníamos computador ni internet. Hasta hoy, no sé cómo es una clase virtual", relató Valerie.

"Teníamos ganas de llorar porque no habíamos perdido el año, yo nunca perdí el año y ninguna materia, ni en transición ni en primero ni en segundo", agregó la menor.

Los hermanos además debían compartir por turnos una pequeña mesa que tienen en la casa para trabajar, intentando entender las guías borrosas que recibieron.

Respecto a lo acontecido con los menores, el titular de la Confederación Nacional de Padres Carlos Ballesteros señaló que "más o menos el 10% de la población colombiana en educación preescolar a 11 perderá el año escolar, estamos hablando de casi un millón de estudiantes".

En ese sentido, desde la confederación indicaron que los estudiantes cambiaron las cuatro paredes de la sala de clases por cuatro muros impasables: la inflexibilidad del modelo, escasa conectividad y equipos, maestros sin herramientas y no hubo reglas claras.

Finalmente el subsecretario de calidad de la Secretaría de Educación de Bogotá, Mauricio Castillo, señaló que "se les ha recomendado a las instituciones educativas, a través de la circular 25 que este es un proceso que se tiene que retomar con mucho cuidado: la reprobación, la repitencia, son temas muy álgidos que hay que entender en el proceso educativo".