José Maza explica su decisión de no ir a ver el eclipse: "Si me enfermo me voy a la UTI o al cementerio"

José Maza confirmó este jueves que no viajará a la Región de La Araucanía a ver el eclipse total de sol, el cual ocurrirá el próximo lunes 14 de diciembre.

En entrevista con Radio Bío Bío, el astrónomo chileno señaló que "cada uno tiene la obligación de cuidarse a sí mismo y uno no puede decir -yo el otro día escuché, que me dio una sensación bastante rara, a alguien decir que la autoridad sanitaria tiene que cuidarnos-, no. A mi hay una persona que me tiene que cuidar, que soy yo ".

"Yo ya tengo 72 años. Yo si me enfermo me voy a ir a la UTI o al cementerio, son las dos alternativas y ninguna de las dos me resultan muy agradables", expresó.

Respecto al fenómeno astronómico ocurrido el año pasado y al que viene ahora, señaló que "los dos eclipses son muy parecidos. Este es un pelito más corto, pero este es al mediodía con el sol muy alto. A las 13:02, va a ser más fácil ver toda la entrada de luna y tapando al sol y sobre todo ver toda la salida de la luna tapando al sol".

Consultado sobre que le provoca no poder ir al eclipse, Maza indicó que "una gran frustración, porque el año pasado quedé emocionado hasta las lágrimas y dije el año que viene esto no me lo pierdo por ningún motivo, pero no contaba con que íbamos a tener este virus que los iba a tener encerrados".

Por último, recordó su experiencia durante el último eclipse: "Se me pararon los pelos de los brazos de la emoción, porque además comienza a hacer frío, todo cambia de color, se pone medio grisáceo, color lila, violeta, es extrañísimo".