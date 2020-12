Segundo retiro del 10%: ministro Briones insiste en ampliar el pago de los fondos de 10 a 15 días hábiles

Desde las 10:15 horas la Comisión de Hacienda discute las indicaciones del proyecto del segundo retiro del 10% que presentó el Gobierno, antes de ser despachado a su votación decisiva en la Cámara de Diputados.

Durante la discusión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones insistió en la posibilidad de aplazar el pago de los fondos del 10% de 10 a 15 días hábiles, argumentando que el Banco Estado “está más estresado de lo normal".

"Acordamos que un plazo prudente, que se hacía cargo de los objetivos de que esto sea rápido, de forma segura sin atochamientos, era de 15 días para un primer pago, que constituía la mitad del retiro y 15 días hábiles para la segunda mitad que dejó a todos satisfechos", indicó el titular de Hacienda.

"Pues bien ayer y pese a mi reticencia, en la Comisión de Trabajo se rebajó a diez días. A nosotros nos parece que ese no es un plazo prudencial, y no lo es porque acá se centra la atención en las AFPs, pero se olvida que para que el pago llegue a las personas, tiene que pasar por los bancos, y en particular el Banco Estado, quien es quien distribuye la inmensa mayoría de estos recursos", argumentó Briones.

"Diciembre es un mes especial, se pagan distintas prestaciones, entonces tenemos un BancoEstado estresado, más estresado de lo normal, y cuando tienes millones de personas que generen un retiro, eso genera un problema, entonces el llamado es a la responsabilidad”, cerró el titular de Hacienda.

Durante esta tarde se espera que el proyecto sea votado en la Cámara de Diputados y luego pase a la Sala del Senado para su despacho final y sea promulgada como Ley de la República por el Presidente Sebastián Piñera.