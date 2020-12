Las razones para priorizar a los primeros vacunados contra el coronavirus en Chile

El último miércoles, el denominado Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (Cavei) del Ministerio de Salud dio cuenta de un documento en el que entrega recomendaciones para priorizar la vacunación contra el coronavirus en el país en un contexto limitado de dosis, como se asume que se dará cuando las inmunizaciones lleguen por primera vez a nuestro territorio.

El Cavei determina tres etapas, y en el texto respectivo sus sugerencias aluden a una "población sana o con comorbilidad controlada de 18 años y más, incluidos quienes hayan cursado infección por SARS-Cov-2 (otra denominación del covid-19) y excluidas las embarazadas".

La presidenta del Cavei es la doctora Jeannette Dabanch, quien entrega más detalles sobre la proposición hecha.

"Nuestras últimas indicaciones complementan las que hicimos el 30 de junio sobre poblaciones objetivas a vacunar, cuando los escenarios eran teóricos y las vacunas estaban en fases iniciales de estudio. Desde esa fecha hay más evidencia, pero es natural priorizar al sistema sanitario y a los encargados de las funciones esenciales, como se está haciendo en el mundo entero. Pero todo hay que ir evaluándolo en el camino, que será muy largo, dada la logística y lo que implica trasladar las vacunas y luego aplicarlas a la gente".

La epidemióloga y académica de la Universidad Andrés Bello, María Jesús Hald, indica que "la propuesta de Cavei me parece acertada. Pero hay que considerar más adelante cuál de las distintas vacunas le servirá a cada grupo de la población. No será la misma para los adultos mayores y las embarazadas que para los de 18 a 60 años, por ejemplo".

La especialista precisa que "la vacunación hará disminuir los decesos, pero no los contagiados, pues el virus no desaparecerá, va a seguir con nosotros. Y tal como con otras enfermedades, habrá que vacunarse contra él todos los años. Por eso no hay que dejar de lado las medidas ya conocidas de distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla".

EL DETALLE

Personas que deberían ser inmunizadas en primer lugar de acuerdo a las etapas determinadas por el Cavei:

1.- Primera fase:

−Personal de salud clínico y administrativo en atención abierta, cerrada y urgencias. Incluye a

servicios clínicos (sumando a dental), servicios de apoyo clínico (laboratorio, radiología,

farmacia y anatomía patológica), administrativos, alimentación, transporte, seguridad, aseo y

alumnos y alumnas de carreras de las áreas de salud en práctica clínica.

− Personal crítico de Gobierno, entendido como aquel que cumple funciones que son

imprescindibles para mantener los servicios esenciales que permitan la continuidad de las

actividades básicas.

− Fuerzas Armadas desplegadas, Fuerzas de Orden y Seguridad y Gendarmería.

− Bomberos.

− Personas privadas de libertad, en Centros de Larga Estadía, Sename y en instituciones de

salud mental.

2.- Segunda fase:

−Personal crítico de los 23 ministerios, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de los

Gobiernos Regionales y de los Municipios, entendido como aquel que cumple funciones que

son imprescindibles para mantener los servicios esenciales que permitan la continuidad de las

actividades básicas.

−Personal de servicios básicos de electricidad, agua, gas, bencina, telecomunicaciones,

recolección de desechos y productos esenciales, entendidos estos como distribuidores de

combustible, químicos y productos farmacéuticos, recolectores de basura y rellenos

sanitarios, transporte de valores y suministro de energía.

− Personal de transporte de personas: Metro y conductores de locomoción pública y de

ferrocarriles.

− Personal de transporte de alimentos.

− Onemi.

− Fonasa.

− Registro Civil.

3.-Tercera fase:

−Otros funcionarios públicos.

−Personal de salas cuna y jardines infantiles.

−Profesores de educación preescolar y escolar.

−Adultos sanos de 18 y más años.