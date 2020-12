¿Tercer retiro de fondos?: gerente de las AFP afirma que "es imposible descartar cualquier situación"

El gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Fernando Larraín, se refirió a la posibilidad de que se lleve a cabo un tercer retiro de fondos de AFP.

"No espero que haya un tercer retiro. El hecho de hacerlo por la vía institucional esta vez pone unas contenciones al respecto, pero creo que es imposible descartar cualquier situación", declaró Larraín en conversación con Tele13 Radio.

"Yo espero que no haya, pero no se puede descartar y es imposible que no haya", insistió.

Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP / Foto: AgenciaUNO

Por otra parte, el gerente general de las AFP explicó las condiciones en las que se entregará el segundo retiro del 10%. "Una vez ingresada la solicitud, en un plazo máximo de 10 días hábiles hay que hacer el pago de la primera cuota", dijo.

"Los que hacen el retiro de menos de 35 UF (poco más de $1 millón) reciben el total en una sola cuota pero el resto lo recibe en dos cuotas, según lo que salió en la ley", agregó.