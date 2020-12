Indignación en Valparaíso: profesora de 1º básico fue despedida en plena clase online

Indignación ha generado un llamativo caso ocurrido en la localidad de Curauma, en la región de Valparaíso, donde una profesora fue despedida mientras realizaba una clase online.

La afectada, identificada como Yasna Guzmán, realizaba clases como todos los días a alumnos de primero básico del Colegio Pumahue, cuando según narra ella misma al diario La Estrella de Valparaíso, le dieron la mala noticia.

"Estábamos en clase a las 08.15 horas y me pidieron salir un momento a la oficina del rector donde se informó de mi despido teniendo contrato vigente y solo explicándome que era por necesidades de la empresa”, narró la afectada.

Pero lo peor vino después, porque según la profesora, "al día siguiente me presenté a mi trabajo y no me dejaron entrar y tampoco pude hacer mi clase online pese a que me habían dicho que debía trabajar hasta el 11 de diciembre".

La noticia dejó impactos a los alumnos que entre lágrimas despidieron a su profesora, según narró una apoderada en el grupo de Facebook del colegio.

"La calidad de la educación del colegio es maravillosa, nada que decir, pero el equipo directivo no. Claramente tomó una decisión donde no pensó en sus alumnos, en los niños que lloraron despidiéndose de esta forma de su miss", escribió Graciela Salazar.