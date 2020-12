Canciller Andrés Allamand asegura que “la elección venezolana de hoy carece de toda legitimidad”

El canciller de nuestro país, Andrés Allamand, se refirió a las elecciones legislativas que se realizan durante este domingo en Venezuela y aseguró que “carecen de toda legitimidad”.

Tras eso, el canciller ahondó en particular sobre esta situación asegurando que “no existe una autoridad electoral independiente, los partidos políticos no pueden desenvolverse con libertad, no hay mínimo acceso igualitario a los medios de comunicación, no ha sido admitida ninguna observación electoral extranjera”.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el proceso de hoy es “un ejercicio para afirmar la dictadura” y que “en ningún caso es para permitir avances democráticos”.

Finalmente, el canciller Allamand explicó la posición de Chile hacia el futuro respecto a la situación venezolana afirmando que se “continuará impulsando la convergencia de las distintas plataformas -Grupo de Lima, Grupo de Contacto, Grupo de Estocolmo- para que la Comunidad internacional apoye en conjunto una transición efectiva en Venezuela e instando a que la oposición también aumente su cohesión y unidad”.