Nicolás Copano reprochó a militantes del Frente Amplio: "Tienen fantasías cryptokirchneristas"

A Nicolás Copano le llueven las críticas. ¿La razón? A través de su cuenta de Twitter lanzó una ácida crítica contra el estado actual del Frente Amplio, reprochando una presunta falta de "honestidad" de sus adherentes.

"El gran problema del Frente Amplio es que se transformó en un imán de personas que nunca han tenido un trabajo honesto en su vida", escribió.

De ahí en más, todo fue discusión, hasta se posicionó como "tendencia".

Según su análisis, "hay buenos militantes. Gente bienintencionada. Pero hay también quienes tienen fantasías cryptokirchneristas. Entre otras patologías".

Entre quienes hicieron frente a las palabras de Copano estuvo el exmilitante de RD, Renato Garín, quien compartió la idea.

Pero otros, ciertamente no.

Que penoso tu twitt. Sin ser frenteamplista estas disparando demasiado duro donde no hay enemigo. Sin ir mas lejos, la UDI es el partido mas corrupto del país , ligado al narcotrafico, la dictadura, la pedofilia y el fraude al fisco. No he visto twits sobre esto.

— Cláureo (@claureo) December 5, 2020