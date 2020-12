Presidente Piñera se disculpa por pasear en la playa sin mascarilla: "Fue un error que lamento y me disculpo"

El Presidente Sebastián Piñera se disculpó por haber realizado un paseo sin mascarilla durante la tarde de este sábado en la playa de Cachagua, en la Región de Valparaíso, momento que fue fotografiado y difundido en redes sociales.

La situación desató distintas críticas al Mandatario por parte de los usuarios y distintas autoridades, acusando que no cumplió las medidas sanitarias que el mismo Gobierno y el Ministerio de Salud impusieron para evitar nuevos contagios de covid-19.

Ante ello, Piñera confirmó el hecho y subió un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, en el que explicó que "ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

La publicación fue acompañada por una fotografía en la que se le ve caminando por la playa y utilizando el tapabocas, aunque con ropa diferente a las difundidas en las criticadas fotografías.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", añadió.

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, cerró el Jefe de Estado.