Todo lo que debes saber del segundo retiro del 10%: Cómo, cuándo, cuánto y en qué plazo se paga

Tras semanas de discusión en el Congreso, el segundo retiro del 10% de las AFP es una realidad.

Si bien el dinero acumulado en las cuentas de capitalización individual de cada cotizante tenían como fin constituir la futura pensión del trabajador, la crisis que atraviesa el país ha obligado a que muchos decidieran echar mano a ese dinero.

Miles de chilenos no han tenido acceso a beneficios estatales y varios de los que sí, estiman que no les ha sido suficiente. Y hay otros que simplemente prefieren darle otro uso a esa plata y no mantenerla en las administradoras.

De ahí, al menos como han manifestado, se impulsó este segundo retiro y contrario a la posición que expresaron desde un comienzo, el Gobierno promulgó la ley que lo permite. Claro, luego de que fuera el proyecto de La Moneda el que se aprobó.

Pero ya zanjado el asunto, viene la mejor parte, que la gente reciba su dinero. Acá te contamos cómo:

¿Quienes puedan retirar?

Todos los cotizantes que tengan dinero en sus cuentas, activos, pensionados y beneficiarios de pensiones de sobrevivencia.

Sólo quedan excluidos altas autoridades, como por ejemplo, el presidente, los ministros, subsecretarios, gobernadores, senadores y diputados.

¿Cómo hacer la solicitud?

Como explicaron desde el Gobierno, durante las primeras dos semanas en que se habilite el proceso, las solicitud podrán realizarse únicamente online.

Para ello, el afiliado debe dirigirse a la página de su AFP, que probablemente establecerá un banner especial, ingresar los datos solicitados y validar la solicitud.

Después del 24 de diciembre, quienes prefieran hacer el trámite de manera presencial, podrían hacerlo en las oficinas que cada AFP tenga disponible.

¿Cuánto podrás retirar?

De acuerdo a la normativa aprobada, los cotizantes podrán retirar desde $1.000.000 hasta $4.350.000 aproximadamente. Y si tienes menos de un millón, podrás retirar la totalidad de los fondos.

¿Desde cuándo?

Según lo informado por el subsecretario de Prevención Social, Pedro Pizarro, el inicio del trámite para el retiro será el próximo jueves 10 de diciembre.

¿En qué plazo se realizará el pago?

En el caso de que el cotizante retire menos de 35 UF (menos de un millón aprox), el pago deberá efectuarse en una sola cuota. Y la ley establece que, una vez realizada la solicitud de retiro, la AFP tendrá máximo 10 días hábiles para hacer la transferencia de los fondos.

En cambio, si el trabajador puede y quiere retirar más, el pago se hará en dos cuotas. La primera debe ser depositada en 10 días hábiles como máximo y la segunda, en los 10 días hábiles siguientes al primer depósito.

¿Debo pagar impuestos?

Todos los afiliados que tengan rentas superiores a $1.500.000, deberán pagar impuestos de acuerdo al tramo que le corresponda según el SII. Revisa acá en qué tramo te encuentras y cuánto deberías pagar.

Afiliados que tengan rentas bajo los $1.500.000 NO PAGAN IMPUESTOS.

¿Cuándo se pagan los impuestos?

El monto que te corresponda pagar no será retenido, sino que se establecerá en el pago de la próxima Operación Renta, fijada para abril de 2021.