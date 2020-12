"Ni siquiera al Grinch se le habría ocurrido": alcalde Carter arremete contra el Gobierno por retroceso a fase 2 en la RM

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó este lunes al Gobierno luego que se informara que toda la Región Metropolitana retrocede a fase 2 del plan Paso a Paso a partir de este jueves, debido al aumento de los contagios.

El edil señaló a través de un video consignado por Mega que que "una vez más el Gobierno toma una medida inconsulta y poco razonable. Todos queremos ayudar a que hayan menos contagios, lo dijimos de un principio, que había que ser innovadores y osados para enfrentar el coronavirus, pero tratar de prohibir la Navidad, ni siquiera al Grinch se le habría ocurrido".

Toda la Región Metropolitana retrocede a fase dos desde este jueves Restaurantes podrán abrir sólo sus terrazas y los colegios que estaban abiertos, pueden seguir funcionando.

"Suponer que con las Fuerzas Armadas vamos a terminar con las ferias de navidad que están en todo Chile, que se va a poder prohibir el comercio el fin de semana, es simplemente creer que se tiene el sartén por el mango, en circunstancias que solo se tiene el mango", expresó.

El alcalde afirmó que "esto no se resuelve con represión ni con autoridad, se resuelve con convicción, explicándole a la gente y tratando de tener un cambio en la conducta de los ciudadanos".

Codina al Gobierno tras el retroceso de la RM a fase 2: "Hay que reactivar la ayuda en las cajas de mercadería y financiera" El alcalde de Puente Alto remarcó que muchas familias se verán afectadas por la medida recientemente adoptada por la autoridad sanitaria.

"Todos queremos ayudar para que al gobierno le vaya bien en esta iniciativa, pero lamentablemente nos enteramos nuevamente por la prensa de una idea que no va a ser posible aplicar en la realidad, o acaso en los barrios de trabajadores, donde la gente vende lo único que tiene en su feria de Navidad, ¿le van a decir que el fin de semana no puede vender?, ¿vamos a esperar escenas donde las Fuerzas Armadas tengan que reprimir a los trabajadores? Nadie quiere eso, las Fuerzas Armadas son de todos los chilenos, no de un solo gobierno", agregó.

Finalmente, Carter indicó que "todos queremos que el coronavirus retroceda, pero hagámoslo bien, sin improvisaciones y conversando entre todos y, particularmente el Gobierno, escuchando, le haría muy bien".

Toda la Región Metropolitana vuelve a fase 2: ¿Qué se puede hacer y qué no en la etapa de Transición? El Ministerio de Salud informó que toda la Región Metropolitana retrocede a la etapa de Transición a partir de este jueves 10 de diciembre.