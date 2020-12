Ministro Paris por paseo de Piñera sin mascarilla: "Sería una buena señal" que se autodenunciara

El ministro de Salud Enrique Paris afirmó que "sería una buena señal" que el Presidente Sebastián Piñera se autodenunciara luego de su polémico paseo sin mascarilla por la playa en Cachagua.

El titular del Mineduc participó del programa Tolerancia Cero de CNN Chile, en donde se refirió a lo ocurrido.

En ese sentido, señaló que el Mandatario "evidentemente que no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón, entiendo su justificación, diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla".

Respecto a la posibilidad de cursar un sumario a Piñera, explicó que en ese momento no había un fiscalizador que realizara el proceso, el cual se acerca a la persona sin mascarilla y le pregunta por qué no la tiene y tiene que ponérsela de inmediato. Si no lleva la mascarilla en el bolsillo o no quiere ponérsela, se le hace un sumario.

"Es este caso no había fiscalizador, por lo tanto, no se haría el procedimiento, salvo que la persona de autodenuncie, pero en este caso no habría procedimiento", expresó.

"Yo considero que si el Presidente pidió disculpas, explicó la situación (…) creo que es bastante positivo reconocer la disculpa que pidió el Presidente", añadió.

Al ser consultado por la opción de una autodenuncia por parte del Mandatario, Paris manifestó que "lo vamos a estudiar mañana en la mañana, porque tenemos reuniones de situación, los lunes y los jueves tenemos esas reuniones, donde él va a estar presente. Si me pides mi opinión, preferiría preguntarle al Presidente. Yo creo que es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar por voz del Presidente en este caso".

Finalmente, afirmó que "como autoridad sanitaria creo que lo importante es dar señales, que toda la población, así lo hemos dicho hasta el cansancio, está bajo las mismas reglas del juego. Y obviamente, que desde ese punto de vista, para dar una señal de que debemos cuidar a la población, sobre todo pensando en que viene un rebrote, que yo creo que viene, para mí claro que sería una buena señal, pero creo que él reconoció su falta, pidió disculpas".