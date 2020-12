Presidente Piñera se autodenunciará por no usar mascarilla en paseo por la playa

El vocero de Gobierno Jaime Bellolio, confirmó esta mañana que el Presidente Sebastián Piñera se autodenunciará ante la autoridad sanitaria, por no usar mascarilla durante un paseo por la playa, que realizó este fin de semana y quedó de manifiesto en fotos que comenzaron a circular en redes sociales.

En conversación con Radio Cooperativa, el ministro dijo que "esta es una falta administrativa sin perjuicio de que no estaban fiscalizando ahí mismo por parte de la Seremi, entonces él va a ingresar ese escrito de autodenuncia, que se podría llamar, frente a la autoridad administrativa".

Piñera ofreció, de hecho, las disculpas respectivas en el día de ayer: "salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”.

"Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo", añadió.

"Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, cerró el Jefe de Estado.

En tanto, el ministro de Salud Enrique Paris, se refirió anoche al tema en "Tolerancia Cero" y señaló que el mandatario "evidentemente que no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón, entiendo su justificación, diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla".