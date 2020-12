Si bien, las matemáticas son una necesidad en nuestro día a día, la realidad es que sea en los primeros años de colegio o en los últimos de la secundaria, las matemáticas suelen ser odiosas para muchos. Hay quienes no las entienden y por ende las rechazan, otros que las entienden pero igual las detestan y por último, están los que las entienden y las aman.

Los dos primeros grupos suelen elegir carreras en las que existan pocas asignaturas relacionadas a las matemáticas, aunque no abunden. Por eso seleccionamos para ti varias carreras de distinta índole pero que todas coinciden en algo: no tienen matemáticas.

Si nos paramos a analizar fríamente los puestos de trabajo más exitosos de cara los siguientes años podemos ver que todos tienen una cosa en común: números. Bien sea con la recolección y el análisis de datos o bien con tecnologías más avanzadas, no podemos negar que las carreras profesionales con más salidas tienen a las matemáticas como base en común.

Sin embargo, si no te gustan las matemáticas o no se te dan bien no hay problema, ya que existen carreras universitarias sin matemáticas que te ayudarán a conseguir un puesto laboral en el que los números no sean los protagonistas directos.

COMUNICACIÓN

Una carrera con mucho futuro que está en constante reinvención es la comunicación. Principalmente, es el área que más carreras ofrece sin la intervención de los números. Aunque son necesarios, algunos prefieren evitarlos. La Comunicación Social o Periodismo no tienen asignaturas matemáticas, sino que se inclinan a las relacionadas con las ciencias sociales: Semiología, Historia, Literatura, Lengua, Redacción, Expresión Oral, o Comunicación Digital, son algunas de las asignaturas que tendrás que enfrentar.

MARKETING O COMERCIO

Relacionado con el área anterior, aparece el mundo del marketing y del comercio. En estas áreas, la principal característica que se precisa es creatividad, acompañada de organización y dotes comerciales para poder crear vínculos con los posibles clientes. Entender su manera de pensar, qué necesitan y cómo dárselo adecuadamente te ayudará a no pensar en números por una temporada. Si bien es cierto que dentro de estas áreas hay analistas que precisan de las matemáticas para realizar predicciones del comportamiento de los consumidores, hay muchos más puestos de trabajo en el que los números serán un punto y aparte.

TURISMO

Una carrera que está en auge gracias a la creciente globalización. Saber idiomas es el principal requisito para estudiar esta profesión en la que las matemáticas, prácticamente, no hacen acto de presencia. Piensa que el turismo en nuestro país está muy desarrollado precisando de profesionales que sepan sacar todo el partido a todos los recursos naturales que tenemos, por lo que el grado de empleabilidad de esta carrera suele ser muy elevado.

DERECHO

Dentro del ámbito de las ciencias sociales encontramos la carrera de Derecho. Allí tendrás la posibilidad de conocer las leyes, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Derecho Civil, Penal, Constitucional, son las principales materias que deberás abordar. Sin embargo, también tendrás Derecho Tributario en donde tendrás que aprender a manejar impuestos y tasas.

ARTE

El arte, en todas sus vertientes, puede ser la mejor opción si quieres evitar las matemáticas. Ya sea a través de la música, el cine, el teatro o bellas artes, tendrás la posibilidad de formarte profesionalmente sin la necesidad de convivir con los números.

DISEÑO

Diseñador gráfico, o de moda, son sólo algunos ejemplos más en los que la creatividad superan a las matemáticas. Plasmar la identidad tuya o de otras personas o empresas, dar rienda suelta a tu imaginación y crear algo de la nada pueden ser tres buenas razones para iniciarse en el mundo del diseño en cualquiera de sus facetas.

DOCENCIA

La docencia, más allá del profesor de Matemáticas o Física, puede ser una buena idea también para conseguir tu propósito de estudiar carreras universitarias sin matemáticas. Enseñar a otras personas conocimientos y una profesión puede ser un campo muy amplio, por eso, encontrarás una gran cantidad de especializaciones en docencia para adaptarse a tus gustos.

FILOSOFÍA

Los estudios filosóficos dejan de lado los números para centrarse en el uso de la razón. Pensar en el sentido de la vida puede ser muy interesante si las carreras con matemáticas no son lo tuyo y quieres abrazar las teorías de Platón o Aristóteles, por nombrar algunos de los filósofos más importantes de la historia.

SICOLOGÍA

El arte de escuchar, ponerse en la piel del otro y ayudar es lo que resume la esencia de la sicología. Lejos de números y métricas, la sicología centra todos sus esfuerzos en entender el comportamiento de las personas. Dentro de este ámbito educacional, también podemos mencionar siquiatría, educador social o cualquiera de las especialidades a las que uno se puede dedicar dentro de esta amplia rama profesional.

Como ves, hay varias opciones de carreras universitarias sin matemáticas a las que puedes acceder. Nuestro consejo es que sigas siempre tu vocación a la hora de elegir tus estudios y te decantes por opciones en las que te vayas a sentir cómodo tanto en tu etapa de estudiante como en tu vida profesional posterior. Y, si no aciertas en tu elección a la primera y abandonas tus estudios al primer año, no pasa nada, tienes mucho tiempo por delante para conocer exactamente qué quieres ser en un futuro. El caso es siempre no desanimarse y buscar aquello que realmente siempre te haga feliz.

