Contralorito es un crack: lanzó misteriosos mensajes, fue "hackeado" por "La Trucha" y una vez más se tomó las redes

Preocupación y mucha confusión generaron unas misteriosas publicaciones que fueron apareciendo en el Twitter de Contralorito durante la mañana de este miércoles. Caracteres sin sentido y mensajes en contra de la probidad hicieron pensar a muchos fanáticos que su cuenta fue hackeada.

"dhsdb taw34tt dshfs q3gyz447 qaz1 5 136 2sdbhads aqgvgv sxdfrgaqe6 xw6 34ys3w24s ∫#æyw3s 3∫æ∫#梥∫dss sdtu5xedxfvnnbn n fx", fue su primera publicación misteriosa del día. El reloj marcaba las 11:13 horas.

dhsdb taw34tt dshfs q3gyz447 qaz1 5 136 2sdbhads aqgvgv sxdfrgaqe6 xw6 34ys3w24s ∫#æyw3s 3∫æ∫#梥∫dss sdtu5xedxfvnnbn n fx — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Después vino una publicación similar y fueron apareciendo mensajes en el siguiente tono: "Acabo de marcar, voy a ir por un café, luego su shopping, su siesta, vuelvo a marcar a las 20:00hrs para sus horas extra, yera!".

Incluso hubo saludos como a Carabineros de Chile. Todo indicaba que su cuenta fue hackeada. Los usuarios lo lamentaban, aunque otros sospechaban. Lo cierto es que una vez más Contralorito se tomó las redes.

Siendo las 11:38 apareció el mensaje que aclaró todo: "Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la corrupción. No, es el #DíaDeLaCorrupción Por eso, yo, La Trucha me he tomado esta cuenta para hablarles de CORRUPCIÓN EN CHILE".

Hoy es el ̶D̶í̶a̶ ̶m̶u̶n̶d̶i̶a̶l̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶l̶u̶c̶h̶a̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶a̶ ̶l̶a̶ ̶c̶o̶r̶r̶u̶p̶c̶i̶ó̶n̶ ̶ No, es el #DíaDeLaCorrupción 😎✌️ Por eso, yo, La Trucha me he tomado esta cuenta para hablarles de CORRUPCIÓN EN CHILE 🇨🇱👿 pic.twitter.com/oINKwvVEYV — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Contralorito se dejó "hackear" por su archienemiga "La Trucha" y así logró acaparar la atención de miles de usuarios para hablar de corrupción.

La ironía y la creatividad ha marcado la pauta de las publicaciones que ha hecho Contralorito bajo el control de "La Trucha". Una genial maniobra que se enmarca en una campaña de la Contraloría General de la República en el Día mundial de la lucha contra la corrupción.

A continuación algunos de los mensajes más destacados de Contralorito "hackeado" por "La Trucha":

Ya y? Me importa!? A quién le importa la jurisprudencia JAJAJAJSGJASJGASJG https://t.co/DYrmNBpkFt — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Unas cervecitas en horario laboral🍻? Quién dijo yo? Invita la caja chica de la ofi 😎#DíaDeLaCorrupción pic.twitter.com/ax8Mo1nopg — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

VENDO SUBSIDIOS HABITACIONALES, A 35 LUCAS. CUALQUIER CATEGORÍA. MANDEN DM✌️#DíaDeLaCorrupción — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Me lo pierdo sin falta ✌️ https://t.co/vEe2Gr0CPe — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Extraño los tiempos del MOPGATE

¡Qué nostalgia!#DíaDeLaCorrupción — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

No me importa si eres "facho" o "zurdo", mientras me des una tajadita o un cargo público, seremos muy buenos amigos😎🤜🤛#DíaDeLaCorrupción — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

No, el raspado de la olla es para novatos. A mi me gustan los porcentajes. Sobre el 10% de las ganancias del contrato, mínimo! #DíaDeLaCorrupción https://t.co/fzyl6ThEYS — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

ABURRIDOOOOOOOOOOS! Por eso les hacen memes, se los merecen 😎 https://t.co/fizVfTkPxd — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020