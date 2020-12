Giorgio Jackson afirma que para el Frente Amplio "es más natural" una alianza con el PC que irse a la exConcertación

El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, se refirió a las salidas de sus pares Pablo Vidal y Natalia Castillo del partido y del Partido Liberal del Frente Amplio, situaciones que dejaron en evidencia un eventual quiebre dentro de la colación.

En conversación con La Tercera, el legislador aseguró, eso sí, que “se ha instalado una falsa disyuntiva”, ya que “eso de que si estás con la unidad de la oposición o el PC –como plantearon Vidal y Castillo para presentar su salida- no es cierto”.

Les comparto la entrevista que me hizo @gloriafh en @latercera de hoy. Debemos mirar crítica e introspectivamente cuáles son los déficit del proyecto político que hemos construido, pero no podemos olvidar el motor que nos hizo comenzar. pic.twitter.com/sIjp9Dsz2M — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) December 9, 2020

Ante ello, sostuvo que “si hubiera dos botones, el de la unidad y el del PC, apretaríamos el primero, pero no están esos dos botones”, argumentó Jackson, quien advirtió que las razones por falta de unidad en la oposición habría que buscarlas en otros conglomerados, como Democracia Cristiana.

Respecto a la idea de unidad en la oposición, Giorgio Jackson manifestó que “hay que inscribir listas que respondan a un contexto nacional. El día después del plebiscito de octubre, el presidente de la DC, Fuad Chahin, dice que es irreal e imposible, no sé si esas fueron las palabras, de que fuéramos a una lista única y, por lo tanto, por más esfuerzos que hicimos, que me constan, para sostener conversaciones con Unidad Constituyente, en particular con el PS, por la unidad… si el PS le sigue la corriente a la DC, que es un poco lo que está pasando hasta ahora, a nosotros nos toca tomar una decisión, y es una decisión subóptima, sin duda no es la óptima, y que no es lo que como partido hubiésemos querido hacer, pero hay que tomar opciones”.

“Para nosotros, el esfuerzo de unidad tiene que ser en serio. Y si es así, no puede ser con vetos, en este caso al PC. Creemos que si es cierta la idea de que se busca hacer un esfuerzo en materia unitaria, no solo sentimos que tenemos que el Frente Amplio o la Unidad Constituyente, sino que también le asignamos la misma importancia al bloque en que hoy participa el PC. Es fundamental que no se trate de dividir aguas en un eje que, en los últimos 10 años, desde las movilizaciones sociales y en distintos lugares, se ha tenido junto con el PC”, añadió.

En esa línea, el congresista afirmó que “sigo pensando que lo óptimo es que la oposición vaya en una lista única. Sin embargo, el devenir de los hechos, de las distintas cosas que han ido pasando, de un lado a otro, sobre todo lo que ha pasado durante la última semana, hace más difícil la unidad. A diferencia de lo que dicen quienes se van porque quieren apostar a la unidad, creo que no ha habido un hecho más definitorio de la división que lo que pasó la última semana. La salida tanto del Partido Liberal, de Pablo y Natalia, es que de alguna manera sellan mediáticamente la imposibilidad de que haya unidad. Y eso es bien frustrante, porque durante los últimos meses habíamos hecho esfuerzos para tratar de romper esa inercia, esa idea que pensábamos era difícil de romper, pero estábamos poniéndole esfuerzo”.

Al ser consultado si una lista junto al Partido Comunista sería más exitosa electoralmente que una junto a la Unidad Constituyente, Jackson fue claro y detalló que “diría que en esa disyuntiva para mí es súper nítida la definición, no solo por el resultado, que creo puede ser mejor”.

“Tienes las identidades que se expresan al interior del Frente Amplio en términos de la movilización social, con las identidades que se expresan en el PC, son identidades que peleas más o peleas menos forman parte de una identidad que viene a impugnar y a cuestionar las bases del sistema actual y, por lo tanto, ofrece un relato de transformación. (Sobre) los partidos de Unidad Constituyente o por decirlo de alguna manera la ex Concertación, es muy difícil para nuestra base (entender) que dichos partidos que administraron el poder durante la mayoría de los últimos 30 años puedan ser quienes interpreten el reclamo de los 30 años. Sin duda que en esos partidos hay gente con los que me encantaría estar trabajando hoy codo a codo, pero existe una especie de muro político”, explicó.

“Puestos en esa disyuntiva, es más natural una alianza más parecida a la del 2017 -a cuando emergemos como fuerza en contraposición a la Nueva Mayoría, sumando al PC que se salió de esa Nueva Mayoría- que irnos con la ex Concertación. Si me preguntas si va a ser más exitosa, creo que va a depender. El 2017 tuvimos el 20% de votación con Beatriz Sánchez y la Nueva Mayoría tuvo 22%, y en ese momento ellos contaban con el PC en sus filas. Hoy, el país demanda medidas más parecidas a lo que estaba planteando Beatriz Sánchez que a lo que planteaba el programa de Alejandro Guillier, y, por lo tanto, se movió el eje político hacia medidas que no parchen, sino que resuelvan de manera estructural aquellas cuestiones básicas de nuestra sociedad. Y si además abrimos espacio a las organizaciones sociales y al mundo independiente, creo que tiene todos los ingredientes para hacer una lista no solo competitiva, sino la que mejor represente el Chile post 18 de octubre. Puede ser que me equivoque, pero el análisis que estamos teniendo en RD y el Frente Amplio es que, poniéndonos en esa disyuntiva, y entendiendo que lo mejor habría sido el esfuerzo unitario, este pareciera ser un segundo mejor escenario”, aclaró.

Finalmente, ante la falta de acuerdos para pactar la unidad en toda la oposición, Giorgio Jackson sostuvo que “partiendo por la declaración de octubre de Fuad Chahin, que selló una postura de que no había ninguna posibilidad de que ellos fueran en lista única con el PC”.

“Cuando uno habla de la DC, estamos hablando de la DC que antes del 18 de octubre le estaba entregando los votos al gobierno para reintegrar los impuestos, de la DC que durante los dos primeros años del gobierno de Piñera le entregó la mayoría en proyectos importantes a los que nos opusimos el resto como oposición. No estamos hablando de cualquier actoría política, en el gobierno de Bachelet fueron los principales opositores a la gestión interna. No estamos hablando en abstracto de una actoría política, estamos hablando de una actoría política concreta, con historial, con hechos, y que además hacen una vocería donde dicen “esto es imposible”. Nosotros podemos tener algo de incidencia política, podemos hacer algo de gestión política, pero no somos magos, nuestra presidenta de partido no es maga para poder lograr hacer desaparecer el historial de un partido político que en este caso tiene una idea clara y en este caso es no aliarse más con el PC y fin”, sentenció Giorgio Jackson.