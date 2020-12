Juicio al Plan Paso a Paso debido al retroceso de la Región Metropolitana a la fase 2

Como una bomba cayó el anuncio gubernamental del lunes: toda la Región Metropolitana retrocede a la fase 2 del Plan Paso a Paso, llamada de "Transición", mañana desde las 5:00 AM.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que tal decisión se debió "al aumento del 18% en los contagios de coronavirus en los últimos días, lo que tiene un alto impacto y nos preocupa mucho".

Y aunque se indicó que el retroceso es "preventivo y transitorio" para evitar medidas mucho más extremas, el secretario de Estado agregó que "si las cifras siguen deteriorándose, se podría volver a la cuarentena". Es decir, existe la posibilidad de un retorno al confinamiento total.

La determinación que obliga a las 52 comunas de la Región Metropolitana a, entre otras cosas, cuarentenarse "a medias" los fines de semana, generó críticas.

Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, dijo que "el Plan Paso a Paso ha resultado perjudicial para miles de MiPymes en todo el país, pues sus dueños y trabajadores han sido discriminados de manera injustificada por la autoridad sanitaria al quitarles la posibilidad de trabajar… Este retroceso en la Región Metropolitana sea temporal, pues de lo contrario de nuevo los emprendedores ven en riesgo su fuente laboral. Si no pueden trabajar, los índices de desempleo aumentarán por sobre los tres millones de personas".

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía en Chile, Achiga, Máximo Picallo, señaló que más allá del matiz que llevó a cambiar a la fase 2 original y permite a locales del rubro funcionar de lunes a viernes en terrazas con los clientes habilitados para estar un máximo de dos horas en esos lugares,"esto nos pega muy fuerte esta determinación, pues el nuestro es un sector que estaba recién empezando a levantarse y ahora debe retroceder. Y lo peor es que sentimos que no tenemos ninguna responsabilidad en los aumentos de contagio, pues hemos sido un rubro muy responsable, que generó protocolos que se han cumplido. Por culpa de otras actividades de la economía y también de actividades informales estamos retrocediendo y los restaurantes pagan los platos rotos. Ojalá esta medida sea sumamente acotada en el tiempo y no se alargue más allá de un par de semanas".

Desde la academia, la epidemióloga María Jesús Hald, docente de la Universidad Andrés Bello, calificó negativamente los mensajes de la autoridad.

"La comunicación del riesgo ha estado al debe, pues siempre el Plan Paso a Paso ha sido permisivo y por ello la gente se complica con lo que le dicen. Está bien retroceder, pero las personas igual saldrán a trabajar de lunes a viernes, manteniéndose así la movilidad que aumenta el contagio. Era mejor cerrar todo dos semanas. No creo que con cuarentenar a medias solo el fin de semana, algo curioso, bajen mucho los índices".

Y el médico Carlos Pérez, especializado en Infectología y Decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, puntualizó que "el retroceso en Santiago era algo que podía ocurrir, debido al sostenido aumento en los casos. Es una medida inesperada para muchos y que genera alguna dificultades, pero es razonable para frenar esta tendencia al alza que podría llevar a un fuerte rebrote y a una situación muy compleja para Navidad y Año Nuevo. Todo es perfectible y revisable, pero sin el Plan Paso a Paso no hubiéramos llegado a la situación de desconfinamiento en la que se estuvo. Hay que precisar que no existe una fórmula mágica para un virus que aún no tiene cura ni vacuna, y que es capaz de atacar a toda la población. Lo único que sirve por ahora es la intervención no farmacológica: bajar la movilidad de las personas y mantener las medidas de autocuidado. No hay más. Y no hay que olvidar que el plan contempla las posibilidades de retroceder y avanzar. Se necesita tiempo para obtener resultados".

El diputado y presidente de la Comisión de Salud, el médico PPD Ricardo Celis, enfatizó en que "la decisión del Minsal es acertada por las señales que hay. Pero el Gobierno no ha aplicado lo que recomiendan los expertos. En vez de ser laxos con las medidas del Plan Paso a paso como ahora , es mejor aplicar una cuarentena de emergencia estricta de dos semanas. El mensaje de la autoridad ha sido débil".

Y su colega de RN y también miembro de la Comisión de Salud, Andrés Celis, dijo que "lamento el retroceso, pero entiendo la decisión de la autoridad sanitaria por el fuerte ascenso de casos en la RM, lo que puede presagiar una inminente posibilidad de un rebrote. Es positivo que por primera vez se comience a tomar a esa región como un todo, sin segmentar por comunas, pues solo así se podrá disminuir efectivamente la movilidad. Espero que las otras regiones tomen conciencia y no sea necesario aplicar medidas más drásticas".