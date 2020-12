Donald Trump sabe que existen los extraterrestres y tiene pacto con "Federación Intergaláctica"

El ex jefe de seguridad espacial de Israel Haim Eshed, dijo todo y más. En una entrevista en hebreo con el respetado periódico israelí Yediot Aharonot, dijo que Donald Trump sabe que los extraterrestres existen y es más, que Estados Unidos trabaja con alienígenas en una base subterránea en Marte.

"Los Objetos Voladores No Identificados han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista", dijo Haim Eshed. Eshed, un respetado profesor y general retirado, dijo que los extraterrestres sentían igualmente curiosidad por la humanidad y buscaban comprender "la estructura del universo".

Demandó a su novio por no pedirle matrimonio tras ocho años juntos El hombre respondió a la demanda y sostuvo que la mujer no le presta atención y que además no tiene los recursos como para organizar un matrimonio.

Pero además agregó que Donald Trump lo sabe y no sólo eso, sino que tiene un pacto con una “Federación Intergaláctica” para mantenerlo en secreto.

En su libro “El Universo más allá del horizonte”, sostiene que los encuentros del tercer tipo son una cosa cotidiana en las más altas esferas del gobierno estadounidense, quienes se pusieron en contacto con los extraterrestres hace décadas.

shutterstock / imagen referencial

Según Eshed, ha sido tal la influencia de los extraterrestres en la Tierra que incluso han impedido que ocurran algunos holocaustos nucleares.

Eshed insiste que esto lo conocen los gobernantes de Estados Unidos desde hace mucho tiempo y que Donald Trump no ha sido la excepción, incluso llegó a afirmar que el actual presidente de Estados Unidos estuvo “a punto” de revelar la existencia de los extraterrestres.

Revista Time cataloga el 2020 como el peor año de la historia "La mayoría de los que vivimos hoy no hemos visto nada como éste", manifiesta la prestigiosa revista en su publicación.

Sin embargo, la Federación Intergaláctica le impidió hacerlo tratando de evitar una histeria masiva en la humanidad pues todavía necesitaba “evolucionar y alcanzar una etapa en la que entenderemos qué son el espacio y las naves espaciales”.