"Come más plantas": aplicación de Microsoft y la chef Narda Lepes busca educar a la población para alimentarse mejor

Saber qué preparar de almuerzo muchas veces no es fácil. Arroz con algo, fideos con algo. Los precios influyen bastante, pero también la creatividad y el conocer los alimentos. Muchas veces no optamos por verduras por no saber cómo prepararlas. No solo se comen en ensalada. A veces el desconocimiento frena más que el precio. Pero la baja ingesta de verduras no es un problema que ocurra solo en Chile.

Es un fenómeno que suele repetirse en varios países de Latinoamérica. Por este motivo, Microsoft, junto a Shifta y a la chef argentina Narda Lepes, lanzaron "Come más plantas". Se trata de una aplicación gratuita que integra Inteligencia Artificial de Microsoft para ayudar a probar, cocinar y comer más vegetales. La tecnología permite reconocerlos y aprender sobre ellos.

Aprendiendo a conocer vegetales y frutas

La aplicación ofrece más de mil tips para prepararlos y combinarlos. También incluye información sobre el origen, estacionalidad, familia botánica, recetas del mundo que los incorporan y mucho más. En conversación con Publimetro, Narda señaló que quisieron "hacer una aplicación que pueda ser utilizada por cualquier persona. No se trata de hacer una enciclopedia, sino que una app que pueda ser entretenida tanto para los adultos, como para los niños".

La aplicación de hecho tiene lindas ilustraciones para representar a los alimentos del listado. Y la chef argentina es consciente de las limitaciones económicas. "Por lo mismo quisimos poner vegetales que cualquier persona pueda encontrar en la feria. Por que sí, variedades hay más, pero algunas verduras hoy sn un lujo y lo que queremos hacer con esto es aportar un granito de arena a la democratización de una buena alimentación", señaló.

"No necesitamos seguir recetas para siempre"

Respecto al arte de cocinar, Lepes apunta a una cocina simple. "Las personas no podemos seguir recetas toda la vida, sino que necesitamos aprender a preparar los alimentos, saber cuál es la mejor época del año para consumirlos, entender de dónde vienen, cómo se cultivan y cómo llegan a nosotros e incorporar variedad". "Tenemos que comer más vegetales, pero tiene que ser rico y tiene que ser simple", añadió. Y precisamente, esto es parte de lo que la aplicación enseña. Más allá de recetas, la información permite saber "con qué quedaría bien o no" un alimento para que tu mismo intentes nuevas combinaciones.

La aplicación vio la luz gracias a Microsoft for Startups. Se trata de una iniciativa enfocada en fortalecer a las startups de la región y del mundo. Por medio de este programa, Microsoft ayudó a expandir y a escalar los negocios de decenas de startups. Además, se sumó como socio estratégico para conectarlas con clientes y empresas.

Durante estos dos primeros años, las startups que son parte del programa cerrarán más de USD 1.000 millones de dólares en ventas para fin de año y recaudaron más de USD 3.500 mil millones en rondas de inversión.