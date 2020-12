Pablo Zalaquett: "No voy a culpar a Kramer de ningún resultado que haya tenido"

Después de un par de semanas de su dolorosa derrota en las primarias de Chile Vamos en la comuna de Vitacura, el UDI Pablo Zalaquett profundizó en los motivos que lo llevaron a perder de forma rotunda una contienda a la que llegaba como favorito.

Y aunque terminó en el tercer puesto entre tres candidatos (tras la ganadora Camila Merino de Evópoli y Maximiliano del Real de RN), Zalaquett no califica lo recientemente vivido en Vitacura como una derrota. "Gané por todo lo vivido. Gané al estar con la gente, al escucharla. Y también, en Vitacura, ganó el cambio. Perdió Torrealba y su heredero", declaró el ex alcalde de Santiago y La Florida en entrevista con The Clinic.

En base a ese optimismo, el ex candidato a senador por Santiago Oriente incluso habló de una posible injerencia en su votación de la famosa imitación que le hiciera el comediante Stefan Kramer.

"Yo no voy a culpar a Kramer de ningún resultado que haya tenido", sostuvo y remarcó que "gracias a Kramer yo me hice mucho más conocido".

"He recibido muchísimas ofertas"

Pese a la dura derrota en Vitacura, Pablo Zalaquett aseguró que piensa seguir en la actividad política. "He recibido muchísimas ofertas. Las estoy meditando. A mí me importa estar, ya sea en primera o en segunda línea", aseguró.

Consultado respecto a sus motivos para permanecer en política pese a la contundente y reciente derrota sufrida en Vitacura, Zalaquett afirmó: "porque es mi vocación. Porque quiero ayudar. Porque quiero generar conciencia social".