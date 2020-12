Joven conductor muere congelado tras tomar camino equivocado en Google Maps

Un joven de 18 años, identificado como Sergey Ustinov, falleció congelado en medio de los -50 grados que habían en Siberia, luego que tomara una ruta equivocada en Google Maps.

Según informa The Sun, el adolescente iba junto a su amigo Vladislav Istomin (18), partiendo desde la ciudad de Yakutsk con destino a puerto de Magadan en Rusia.

La distancia que une ambos puntos es de 1.900 kilómetros. Sin embargo, a través de Google Maps vieron que existía otra alternativa, la cual era de 1.733 km, por lo que decidieron ir por allí, en una vía conocida como la Ruta de los Huesos.

Lo que desconocían era que esa ruta en realidad es un camino que se encuentra abandonada desde la década del '70.

Tras quedarse atascados en la vía, luego que su radiador quedara dañado, los jóvenes quedaron varados en la nevada carretera, en donde tampoco pudieron utilizar sus celulares para pedir ayuda. Lo único que pudieron hacer, fue quemar un neumático para combatir las bajas temperaturas.

La policía inició una búsqueda de los jóvenes y encontró muerto a Ustinov. En tanto, su amigo estaba vivo, con una hipotermia aguda.

"Su condición es extremadamente grave, estamos luchando por su vida", afirmó un médico sobre el estado de Istomin.

Tragedy in Yakutia as man, 18, freezes to death inside broken-down car on Road of Bones at -50C. His friend fights for life with severe frostbite on drive from Yakutsk to Magadan without preparations for extreme cold https://t.co/nI6RWvuWrp pic.twitter.com/QE6gbcfsre

— The Siberian Times (@siberian_times) December 5, 2020