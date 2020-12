Mujer denuncia que recibió depósito de más de seis billones de pesos en su cuenta RUT

Una mujer de Curanilahue denunció que recibió un depósito de más de seis billones de pesos en su cuenta RUT del BancoEstado.

Según consigna Radio Cooperativa, Tabita Rain vende accesorios cosméticos, por lo que generalmente recibe transferencias electrónicas por parte de clientes.

En ese sentido, una de las personas le indicó que no podía efectuar el pago, ya que recibía la advertencia que la cuenta de destino tenía un cupo limitado.

"Me empezaron a llamar que no podían depositar porque decía que excedía el monto. Fui y consulté en banco en línea y ahí salía la suma de seis billones y tanto (siendo que la cuenta RUT tiene un cupo máximo de tres millones de pesos). Me pareció raro porque no tenía remitente y nada", expresó la mujer.

"La primera semana podría haber girado todo lo que yo quisiera pero no lo hice. Imagínese que llegara un vehículo, se pusiera fuera de mi casa y me quisieran matar. Quizás de dónde venía ese dinero", remarcó.

La trabajadora recibió un monto de seis billones 763 mil 92 millones 470 mil 380 pesos.

Acorde al citado medio, desde el BancoEstado indicaron que van a explicar la situación durante la jornada.