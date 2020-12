Primer militar trans de las FF.AA. chilenas será enfermero de combate: "En el Ejército me respaldaron y trataron con igualdad"

En un hecho inédito, el Ejército de Chile incorporó este año a sus filas al primer soldado trans: el joven Benjamín Ernesto Barrera Silva (26), quien ahora está a punto de titularse en la Escuela de Suboficiales.

“Apenas logré entrar a la Escuela de Suboficiales conté todo a los mandos mayores: mi tema de transición y cirugías. Hasta el momento no he tenido ningún tipo de discriminación”, reconoció Benjamín, agradecido de cada una de las personas que lo ayudaron desde niño, partiendo por sus familia, docentes, médicos y compañeros.

Su actual desafío es “finalizar mi carrera con normalidad y contribuir a que la mentalidad siga cambiando y haya otras personas como yo que puedan acceder a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de discriminación y diferencias. Claramente respaldado por instituciones como el Movilh”, reveló en una entevista con el sitio del Movilh.

A pocos días de que Benjamín se gradúe como enfermero militar de combate, el Jefe del Departamento de Comunicaciones de la institución, coronel Roberto Ovalle Viñuela, sostuvo que “el Ejército es parte de la sociedad a la cual sirve y se debe y, por lo tanto, pertenece a todos los chilenos, sin distinción”

“Su carácter inclusivo considera a todas aquellas personas que deseen servir a la patria, bajo las condiciones establecidas en los distintos procesos de admisión; del estado de salud, que debe ser compatible con el servicio y del compromiso de asumir las normas que tiene el Ejército, contenidas en su Reglamento de Disciplina, en la Ordenanza y el Código de Justicia Militar", agregó el oficial.



Barrera nació en Buin el 27 de julio de 1993 y cursó su enseñanza básica en la Escuela San Sebastián de Quilicura, mientras que, durante la enseñanza media, en el Liceo Gabriela Mistral de La Serena se incorporó activamente a la banda de guerra del establecimiento.

Entre 2013 y 2016 estudió Técnico de Enfermería en el AIEP de La Serena. Pese que su familia siempre apoyó su identidad, Benjamín recuerda que “al principio fue un poco difícil poder realizar mi práctica profesional con mi identidad. En ese momento no tenía rectificada mi partida de nacimiento y debí usar un uniforme femenino”.

Cambio de nombre y sexo legal

Semanas después, en “mi segunda práctica, todo cambió. Con la ayuda de la coordinadora del área de AIEP, conseguí que comenzaran a llamarme por mi nombre social y antes de finalizar la carrera, cambié mi nombre y sexo legal, gracias al apoyo jurídico de la Oficina de la Diversidad de Coquimbo", recuerda.

“Apenas entré a la Escuela de Suboficiales conté todo a los mandos mayores. Quise entrar con la verdad al tiro. Lo hablé con el capitán Alex Toledo, mi suboficial León y cabos de la compañía. Quizás lo conté con la intención de prevenir algún tipo de discriminación de parte de mis camaradas, pero estos reaccionaron de manera muy respetuosa”, agrega Benjamín.

Su caso, reconoce, “fue abordado por el curso completo. Me señalaron que merecía el mismo respeto que todas las personas, me respaldaron y he sido tratado con igualdad… Mi título como cabo enfermero militar de combate será un gran logro para mí, más al ser una persona trans”, reconoce.

Benjamín enfatiza que hizo pública su realidad “por el simple hecho de que fue una lucha y que tuvo buenos resultados después de pasar por varios procesos médicos psicológicos y físicos. Quiero que se sepa que no soy el único trans que gusta del Ejército y busco que se dé un empujón a la lucha que da Movilh por nuestros derechos".“

Tras las conferencia de prensa donde se dio a conocer el caso, el Ejército emitió un comunicado público donde expresa: "El Ejército de Chile, como toda institución del Estado garantiza la igualdad de Derechos en conformidad a la Constitución Política y, por tanto, como principio elemental, no discrimina en ninguna de sus formas y es tolerante y respetuoso de todo aquello que se sustente en el ordenamiento jurídico vigente, lo cual está explícito en la normativa interna institucional, y ratificado en la Ordenanza General del Ejército”, señaló