Ministro Delgado: "Cuando se quema un bus también se dinamita el estado de derecho y la dignidad de las personas"

Tras las últimas jornadas de manifestaciones en el centro de Santiago, que culminaron con la quema de máquinas pertenecientes al transporte público capitalino, el Gobierno tomó medidas, presentando proyectos que buscan endurecer sanciones contra los ataques a los vehículos.

Por ello, la iniciativa fue presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto con la titular de Transportes Gloria Hutt, y el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Monckeberg.

En la instancia, el titular de Interior señaló que buscan evitar nuevos incidentes que afecten a la calidad de vida de los habitantes de Santiago que se han visto afectados por los últimos incidentes y ahondó en su crítica respecto a la categorización de presos políticos hacia quienes son detenidos por actos vandálicos en las manifestaciones.

"Detrás de la quema de un bus del transporte público, no hay ni puede haber alguna causa. No debemos normalizar que detrás de esta quema alguien quiera linkearla con una causa, es inaceptable. ¿O van a decir que quemando un bus se mejoran las pensiones o la educación? No, lo que ocurre es que los trabajadores de las empresas de transporte público piden a la autoridad hacer desvíos porque no quieren volver a pasar por ahí", declaró el ministro.

Asimismo, Delgado hizo un llamado a la conciencia referente a los daños colaterales que quedan después de los actos incendiarios.

"Tenemos que decir basta, transversalmente, a las personas que creen que hacen daño a las herramientas de trabajo de otras personas. Cuando se quema un bus, no sólo se quema el fierro, las ruedas. También se dinamita el estado de derecho y la dignidad de las personas. Eso no lo podemos aceptar", sostuvo.