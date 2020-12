Andrea Molina da otro paso en su aspiración por la alcaldía de Viña del Mar

Andrea Molina sigue avanzando con su campaña rumbo a la alcaldía de Viña del Mar. Y este fin de semana la ex diputada y ex rostro de televisión dio un paso clave al recibir el apoyo de Renovación Nacional para convertirse en la carta de Chile Vamos en la Ciudad Jardín.

Molina, que fue definida por la UDI como su candidata para el sillón municipal que dejará Virginia Reginato, fue oficializada como candidata por parte del Consejo Regional Valparaíso de RN, después de que el ex intendente Raúl Celis se bajara de la carrera municipal.

Con este panorama, Chile Vamos mantiene dos precandidatos a la alcaldía de Viña del Mar: Andrea Molina (apoyada por la UDI y RN) y el militante de Evópoli Georg Hübner, ex jefe de Salud Municipal bajo la administración Reginato.

"Recibo esta noticia muy positivamente y con mucha alegría, y por supuesto para mí es un honor. Cada paso que se ha ido dando lo he ido recibiendo con mucho ánimo y mucho respeto, que es lo que corresponde", declaró Molina en El Mercurio de Valparaíso, sobre el apoyo oficial de RN a su candidatura.

Más allá de lo que ocurra con Molina y Hübner, otras figuras de derecha se mantienen en pie como precandidatos a la alcaldía de Viña del Mar. En esa condición están el ex gobernador marítimo Rodrigo Vattuone, el abogado de "Viña Transparente" Javier Gómez, el ex UDI Jorge Escudero y la ex animadora de TV Marlen Olivarí.