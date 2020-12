Neme contra Piñera: "Que el Presidente se autodenuncie también por ciego, sordo y mudo, como Shakira"

Un duro emplazamiento al Presidente Sebastián Piñera realizó este domingo el periodista y conductor del programa "Pauta Libre", José Antonio Neme, a raíz del escenario político que enfrenta el país tanto por el proceso constituyente como por los efectos de la pandemia.

"El Gobierno tiene que aprender a leer las señales que ya llegan a ser groseras de lo evidente. Luego del Plebiscito con un 80/20, luego la encuesta Criteria con 7 puntos, o sea, cómo explicarle a este Gobierno la sintonía en la que está la mayoría de la gente, ese es el punto, no quiere ver los números, insiste en que hay una polarización", partió manifestando Neme al comentar el accionar del Gobierno durante la última semana.

"Señores en La Moneda: este país no está polarizado, la polarización es un concepto absolutamente partidista y político, la mayoría del país está alineado en una misma dirección, que tiene que ver con un cambio constitucional, con derechos universales, tiene que ver con medir la magnitud de esta pandemia que es la peor que hemos pasado en un siglo", continuó.

Al ahondar en sus críticas a la gestión Piñera, Neme apuntó lo siguiente: "si todavía estamos como mendigos contando chaucha a chaucha cuánto vamos soltando de la billetera fiscal, quiere decir que no hemos entendido absolutamente nada. Me parece que aquí es importante que el Presidente no solamente se autodenuncie por no ocupar mascarilla, si no que también por ciego, sordo y mudo, como Shakira, para escuchar y entender lo que el país le está diciendo, lo que las urnas le están diciendo".

En base a lo anterior, el ex rostro de Mega sostuvo que "eso tiene que llevar a que haga cambios en su equipo. A lo mejor que no escuche tanto a asesores que han estado en una dirección distinta y que son una minoría, porque hoy la línea Larroulet es una minoría en el país. Entonces, si el Presidente no logra visualizar y descodificar a la sociedad chilena, este Gobierno está perdido, se acabó hace rato. O efectivamente encomienda el rumbo o se va a seguir tropezando con la propia realidad".