Joe Biden ahora es formalmente presidente de los Estados Unidos tras confirmación del Colegio Electoral

Joe Biden fue confirmado como presidente electo de los Estados Unidos, luego que este lunes en Sacramento el Colegio Electoral se reuniera para entregar sus respectivos votos, dandole al candidato demócrata 302 de los 538 posibles y cerrando las puertas a la controvertida ofensiva que ha llevado Donald Trump.

El actual Mandatario de ese país desde el pasado 3 de noviembre ha acusado fraude en las elecciones, criticando el conteo de votos por correo con diversas demandas y con presiones a los legisladores, las cuales por ahora no han dado frutos.

Con la confirmación del Colegio Electoral, esos intentos del candidato a la reelección por los republicanos no tendrían mayor fundamento, poniendo fin así a sus cuatro años de mandatos, los cuales estuvieron marcado por diversas polémicas.

Biden aseguró que ahora el país debe "pasar la página, unirse y sanar", según consignó CNN en Español, y que "nosotros, el pueblo, votamos. Se mantuvo la fe en nuestras instituciones. La integridad de nuestras elecciones permanece intacta y ganó la democracia".

Ahora, el ex vicepresidente de Estados Unidos asumirá el próximo 20 de enero de 2021 como el 46º presidente de esa nación, acompañado de Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta.

I’m forever humbled by the fact that 5.7 million people chipped in to power our campaign to victory. And to thank everyone, we’re hosting a Grassroots Donor Thank You call tonight. Head to https://t.co/c4wtQjE6hU to join us.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 14, 2020