Hoy se dio a conocer que el Registro Nacional de Cine seleccionó a 25 películas históricas para ser conservadas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Pero lo más llamativo, tal como informa Radio Cooperativa, es que dentro de esta lista está "Shrek", además de "Grease" y "The Dark Knight".

Algunas de las otras películas

– "Suspense" de 1913

– "Lilies of the Field" de 1963.

– "Buena Vista Social Club"

– "La Naranja Mecánica" de Stanley Kubrick,

– "The Blues Brothers"

– "The Hurt Locker"

La tierna y divertida conversación de una niña con Daniel Matamala durante el eclipse La menor protagonizó una tierna conversación sobre la esperanza de vida y la posibilidad que el periodista pueda ver el próximo eclipse.

Cada película agregada en 2020 fue seleccionada por su importancia cultural, histórica o estética para el patrimonio cinematográfico de la nación.

Entre los hitos, se destaca que nueve películas fueron dirigidas por mujeres y siete dirigidas por personas de color.