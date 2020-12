¿En qué estaba pensando?: hombre se subió a ala de avión a punto de despegar

En verdad ¿qué puede estar pensando alguien que se sube al ala de un avión cuando ya va a despegar? Bueno, esto ocurrió el fin de semana en Nevada, cuando un sujeto sorprendió a los pasajeros de un vuelo que partía desde Las Vegas.

El vuelo 1367 de Alaska Airlines que iba de Las Vegas hacia Portland, en el estado de Oregon, ya estaba en los últimos detalles de preparación previo a su despegue cuando apareció el sujeto en el ala de la aeronave y empezó a caminar sobre esta.

El piloto del vuelo, informó Alaska Airlines en un comunicado, al notar la presencia del individuo desde que se acercaba al avión lo notificó a la torre de control.

