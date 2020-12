Mañalich barrió con diputado RN que anunció que no se vacunaría contra el coronavirus

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, no tuvo contemplación con el diputado RN Gonzalo Fuenzalida, que anunció que no se vacunaría contra el coronavirus.

Fuenzalida dijo que “por ningún motivo” se vacunará contra el coronavirus. "Cualquier científico o incluso doctor te dice que una vacuna con menos de un año de estudio no es una vacuna 100% confiable, y hay que ver los efectos colaterales", precisó.

De esta forma, en conversación con La Tercera, Mañalich sostuvo que "el beneficio (de la vacuna) es enormemente mayor que la posibilidad de seguir en esta pandemia viendo como todos los días aumenta el número de casos y fallecidos".

Y sin piedad increpó: "Cuando, desde la comodidad de una remuneración de más de 10 millones de pesos al mes, le dices ‘mire usted, que sale a buscar el pan de cada día, no se vacune’ es una cosa bien dura".

"Aquí no hay espacio para gustitos personales, hay una responsabilidad ciudadana de mirar a quienes realmente ya no aguantan más las cuarentenas", argumentó el diputado.

"Yo creo que no es sensible con lo que la ciudadanía está sufriendo. Esto no es un problema de si yo, diputado joven prácticamente sin ningún riesgo de morir, voy a recibir la vacuna o no. Es una decisión de él, personal, pero cuando habla a la nación está hablando de lo que sería bueno para todos", añadió.