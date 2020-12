Pamela Jiles presenta proyecto de tercer retiro del 10% de las AFP

El jefe de Gabinete de la diputada humanista Pamela Jiles anunció que la parlamentaria ingresó hoy un proyecto de ley para un tercer retiro de los fondos previsionales, idéntico a los anteriores.

Pablo Maltés, quien también es pareja de la diputada, explicó que este nuevo retiro tiene las mismas condiciones que los dos primeros, es decir, de 35 a 150 UF, universal y sin pagar impuestos.

Segundo retiro del 10%: Provida se suma a Modelo y Cuprum al anunciar el pago de los fondos de pensiones Pese a que tenían un plazo de 10 días hábiles y podían empezar el pago el 17 de diciembre, las tres AFP anunciaron un adelanto en los tiempos.

Además aseguró que el proyecto también resuelve el problema del pago forzoso de las pensiones de alimentos.

"El proceso es el mismo, se ingresa a la Cámara y luego la mesa asigna una comisión", añadió. El segundo retiro impulsado por la diputada está en el Tribunal Constitucional.

Consultado sobre el respaldo en circunstancias en que aún no se paga el segundo, respondió que "yo creo que no hay alternativa, sería muy raro que no haya apoyo transversal, porque (se debe) resolver el problema que se nos viene en los meses subsiguientes".

Las AFP ya iniciaron el proceso del pago del segundo retiro de los fondos de pensiones Pese a que tenían un plazo de 10 días hábiles y podían empezar el pago el 17 de diciembre, AFP Modelo y AFP Cuprum anunciaron un adelanto en los tiempos.

Agregó que "estamos en una situación crítica respecto a la pandemia, estamos en una crisis económica brutal y el gobierno no ha reaccionado, la evidencia está la vista y Piñera no reacciona, es un deber del Congreso ejercer sus funciones".

Finalmente, Maltés le bajó el perfil al hecho de que sea candidato a gobernador regional y que él haya sido el encargado del anuncio y no la parlamentaria.